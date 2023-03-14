前瞻建設救缺水無用？　王鴻薇痛批花1807億通通「打水漂」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期全台水情吃緊，南部降雨量創30年來新低。對此，國民黨立委王鴻薇14日就透過臉書痛批，前瞻基礎建設的其中第3項是「水環境建設」，從2017年到現在，已經編列了1807億元，蔡政府執政七年，六年都花大錢救缺水，結果還是年年缺水，令她質疑，花1807億通通打水漂？

王鴻薇指出，近期全台水情吃緊，南部降雨量創30年來新低，曾文水庫蓄水量已經降到12.7%，白河水庫也只有19.8%，數據顯示，台灣近3年幾乎沒有颱風登陸，南部地區已將近600天沒有大雨等級以上降水，高雄地區今年累積降雨量只有往年同期的4成，除了民生、工業用水受到影響，在台南甚至連芒果都因此產量堪憂。

王鴻薇表示，前瞻基礎建設的其中第3項是「水環境建設」，從2017年到現在，已經編列了1807億元，蔡政府執政七年，六年都花大錢救缺水，結果還是年年缺水，執政最後一年了，總統蔡英文還是只能民眾多節水、省水，再說要政府調水、找水，她痛批，請問這1807億元跟打水漂有什麼不同？

王鴻薇再批評，蔡英文的治水無方，在位極長的經濟部長王美花絕對難辭其咎，她也提到，不要忘了今天以後核二廠二號機除役，如果要將如此不穩定的水力發電來補電力，極端氣候下，問題只會更加嚴重與不穩，最受影響的還是台灣人民自己。