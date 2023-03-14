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江啟臣轟蔡英文「軍紀案頻傳一句話都沒說」：將帥無能累死三軍

▲▼蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢 江啟臣質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委江啟臣14日質詢行政院長陳建仁、國防部長邱國正時，針對近來金門二膽上兵失蹤，被大陸海警救起安置在廈門，以及最近各種軍紀事件頻傳，砲轟身為三軍統帥的總統蔡英文，卻沒有講任何一句話，「將帥無能累死三軍，百姓自立救濟」。

江啟臣表示，國軍很辛苦，但有時候軍紀事件太離譜，最近一個個爆出來，這是軍紀問題，不是武器問題，是軍紀出了大紕漏，一而再再而三，就是內部管理出現問題，軍紀廢弛導致渙散失控。他說，缺肉運過去就好，丟槍趕快查還用假槍來換，其他腥羶色的就不提了，現在「人丟掉」更麻煩，不是發生在本島，而是已經到對岸了，人在人家手上。

江啟臣表示，這位金門的阿兵哥會為了30萬的債務，去冒刑責嗎？他舉自己過去在金門當兵的經驗表示，當年他在那裡游了2年，在蛙訓的時候海水溫度是5度，2000公尺可以游泳回來就很厲害，結訓測驗還有一個阿兵哥死掉，他說，「不到10度的海水，泡2個小時會不會失溫？不要光泡，你在家裡泡水泡一下看看」。

江啟臣表示，這位阿兵哥為什麼要冒這麼大的風險，現在不知道軍方了不了解原因，從旁猜測都會覺得這很離譜，如果這位阿兵哥這樣冒風險就真的很離譜，要不然就是有計畫性的，或是有人來接應。

江啟臣追問邱國正，現在政府單位是否有跟這位阿兵哥通電話？邱國正沒有正面回應，但他表示，現在有很多的耳聞，國防部不會對外講，因為都是耳聞，委員有耳聞，自己也有耳聞，國防部不講明確就是因為都是耳聞，現在查了，第一就是看內部有沒有問題，槍械有沒有短少，現在不會篤定講，就是因為要看當事人，這種事情都不希望發生，但發生了就要妥為處理，不能聽到什麼就處理。

江啟臣說，現在人在對岸，等於中共來決定，要怎樣決定等於主宰了一切，尤其現在兩岸沒有暢通的互信狀況下，對岸講什麼政府就得聽什麼。邱國正則說，我們不能針對他（對岸）講什麼就去相信什麼。

江啟臣認為，這不能說是意外或單純阿兵哥漂到對岸，這是兩岸博弈的延長賽，處理不好會重創國軍形象、信心，也會對政府威信造成非常大的影響，更會打擊到國際信任，如果連這都處理不好，軍紀內部管理變成這樣，是要怎麼打仗？人民信心在哪裡，對國軍的信心在哪裡？而且軍紀事件總統蔡英文沒有發表任何一句話。

江啟臣接著舉美國總統的例子，美軍發生性侵案，歐巴馬講了重話；川普也曾針對美軍法官釋放逃兵講了重話；而布希也曾經針對美軍虐待戰俘一事表示，要把做錯事的人繩之以法，行為不代表美國價值觀。

「那我們來看看蔡英文在幹嘛？」江啟臣表示，她的臉書發WBC（棒球經典賽），這很重要沒錯，但國軍出事都不用講話嗎？她參訪很多地方，也就日本311週年發表講話，居然沒有對三軍有講任何一句話，「這是將帥無能累死三軍，百姓自立救濟啊！」

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