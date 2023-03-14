才因涉賄被交保！監院報告指雲林縣議長財產申報不實　重罰120萬

▲雲林縣議長沈宗隆 。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨籍雲林縣議會議長沈宗隆涉嫌收受風電業者2600萬賄款，遭檢調聲押，後被地院裁定200萬交保。而屋漏偏逢連夜雨，在監察院14日公告廉政專刊顯示，沈宗隆2020年財產申報不實，並未據實申報6筆配偶保險、本人及配偶債務各1筆，被監院重罰120萬元。

沈宗隆等人涉嫌收受達德集團賄賂，本月10日被雲林地方法院裁定以200萬元不等的金額交保候傳、限制出境。雲林地檢署主任檢察官朱啟仁13日說明，該案為重罪案，未經合議庭審理且未詳細交代不予羈押之理由，針對沈宗隆、包商鍾慶郎有串證滅證之虞今14日已提出抗告，其他3人，無抗告必要。

雲林地檢署偵辦綠能弊案，達德集團於雲林設立風機發電，尋求雲林縣議會議長沈宗隆及雲林縣議員王又民、許留賓、黃文祥支持，協助達德集團向縣府取得相關公文，以工程款夾帶賄款方式，透過下包廠商、白手套，交付逾新台幣2600萬元。

檢方9日傳喚、認沈宗隆等6人有串供之虞向法院聲押，法院於10日裁定，沈宗隆等5人以新台幣6萬元到200萬元不等金額交保，潘姓前執行長收押。

而屋漏偏逢連夜雨，在監院公布第199期廉政報告中，明載沈宗隆2020年12月1日有財產申報不實狀況，沈並未據實申報6筆配偶保險、本人及配偶債務各1筆，提出理由也不足採信，認定為故意申報不實，因此監院重罰120萬元。

