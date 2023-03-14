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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨4重點落後民進黨　張亞中分析「非綠聯盟」、「藍白合」存在意義

▲▼張亞中參選總統記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲孫文學校總校長張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對「非綠聯盟」或「藍白合」聲音不斷，表態有意投入國民黨總統初選的孫文學校總校長張亞中指出，從「參選人資歷、黨的好感度、調動選舉所需資源、支持者的團結度」等四項結構性力量來看，藍營目前並沒有取得優勢，反而落後於綠營，如果繼續以「人」或「黨」為合作主體的思維，那麼格局太狹窄了，難以如願贏得大選。

張亞中說，在南投立委補選後，民進黨止跌，藍營更顯焦慮，國民黨目前最大的訴求就是「下架民進黨」，但是現任民進黨主席賴清德已開始與前主席蔡英文做適度區隔，另外，民進黨也在兩岸論述上做出調整，反觀國民黨卻仍無前瞻性的兩岸論述與政策。

張亞中認為「非綠聯盟」或「藍白合」不應只是「誰配誰」，而應是理念政策的合作；目標應該不只是為下架民進黨，而是要為國家能更好。如果「非綠聯盟」或「藍白合」所提出的主張能夠感動人、為國家好，人民自然就會支持。反之，如果只是滿足參選人或黨的當選，效果就有限了。

張亞中指出，「非綠聯盟」成「藍白合」的存在，應推動以下四大任務，首先，即刻修憲，廢民選獨裁。經過多次修憲，目前憲政體制已是「超級總統制」，形成「民選獨裁」，總統有權無責，行政院已成為「行政局」的亂象。非綠力量應儘速推動「總統對行政院長之任命應經過立法院同意」之修憲案。如果修憲案能夠在明年一月大選時公投通過，即可以明年520總統就職時實施；第二，重大政策、議共同立場。「非綠聯盟」或「藍白合」 首要之務應是以議題合作為前提。沒有理念的合作只不過是權力分配而已，難以感動人。國民黨為目前最大政黨，應主動邀請在野力量共商國是，在一些極重大政策上，形成共識，並做為在野力量的共同政見，並對外宣示，日後無論執政或在野均應共同合作，以落實共識。

第三，張亞中說，兩岸溝通、尋和平之路。兩岸關係何去何從、如何去從？是台灣未來的重中之重，也是藍綠陣營最大的不同所在。國民黨應與非綠力量協商討論，形成共識論述，使2024年的大選成為一場如何才能確保國家安全與促使兩岸和平的選擇。選舉過程中不畏懼共同與北京進行政治對話溝通；最後，政治清明、掃老鼠蟑螂。民進黨執政以來，開民主倒車，貪贓枉法、社會公義受損；司法不公、資訊不公開更是令人民厭惡。非綠力量可以共同聯手凸顯民進黨的執政惡行，並對外宣示，無論彼此能否形成政治聯盟，在掃除政治老鼠蟑螂上，一定全力合作。

張亞中強調，要能夠感動人，而不只是打倒誰；要為國家更好，增加選民對換黨執政的期待，而不只是為了讓誰當總統，才應是「非綠聯盟」或「藍白合」存在的意義與價值所在。

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