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退役軍參加黃埔校慶是統戰？　黃復興黨部主委：個人以為期期不可

▲▼中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連。（圖／記者袁茵攝）

▲國民黨軍系黃復興黨部主委季麟連。（圖／記者袁茵攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近日有多個退伍軍方社團號召500名黃埔軍校校友，前往中國大陸參加黃埔建校99週年活動，遭民進黨立委批「不要當成中國統戰的棋子」。國民黨軍系黃復興黨部主委今（14）日發聲明，正當日本媒體報導污退軍9成叛國，民進黨諸立委提案徹查國軍忠誠之際，身為三軍統帥及中央政府噤若寒蟬，感到悲痛莫名、憤恨不已；「傾聞黃埔同學500人，規劃前往黄埔參加99週年慶，雖經校友總會及陸軍官校校友總會正詞規諫後，但仍有極少數同學執意成行，個人以為期期不可。」

季麟連在聲明中表示，親愛的「黃埔家族」同學們我等何幸，背景不同、環境各異，均懷「從軍報國」初心，列身「國民革命軍」蔣公昭示「三軍一家如兄如弟、三軍一體、如手如足」親愛精誠、肝膽相照。

季麟連指出，2024年欣逢黄埔建校、國民革命軍建軍百年大慶，一個世紀以來，黄埔與民族、國家、民眾結合為生命共同體，第1階段「黃埔」（1至6期）完成了東征，第2階段「南京」（7至13期）完成了，統一國家，第3階段「成都」（14至23期）戰勝日本，光復台灣晉列世界4強，第4階段「鳳山」（24期迄今）保衛建設台灣為三民主義模範省。校友總會在國防部、退輔會全力支持配合下，己訂定具體之擴大紀念計劃。

季麟連表示，99週年慶後，即展開連串精彩可期之活動，於重要節日，由各軍種（校友會）擔綱執行，正當日本媒體報導污退軍九成叛國，民進黨諸立委提案徹查國軍忠誠之際，身為三軍統帥及中央政府噤若寒蟬，令我等悲痛莫名、憤恨不已。

季麟連說，傾聞我黃埔同學500人，規劃前往黄埔參加99週年慶，雖經校友總會及陸軍官校校友總會正詞規諫後，仍有極少數同學執意成行，個人以為期期不可。

▲前聯勤總司令季麟連今日發出聲明，聞黃埔同學500人，規劃前往黄埔參加99週年慶，個人以為期期不可。（圖／讀者提供）

▲▼國民黨軍系黃復興黨部主委季麟連今日發出聲明，聞黃埔同學500人，規劃前往黄埔參加99週年慶，個人以為期期不可。（圖／讀者提供）

▲前聯勤總司令季麟連今日發出聲明，聞黃埔同學500人，規劃前往黄埔參加99週年慶，個人以為期期不可。（圖／讀者提供）

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