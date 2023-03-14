前市議員范綱祥宣布投入立委初選　民進黨桃園第四選區參選爆炸

▲民進黨前桃園市議員范綱祥今天在個人臉書宣布，將投入下屆立委初選。（圖／翻攝自范綱祥臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨籍前市議員范綱祥今（14）日在臉書宣布，將投入桃園第四選區（桃園區）立委初選，將以「誠信、專業、始終如一」自我評價，范綱祥並相信自己是桃園鄉親最好的選擇；桃園立委第四選區日前有前市府資科局長余宛如、前市議員候選人蕭立妍均表態參選，再加上范綱祥，光是民進黨在此選區已有3人投入，力爭民進黨此選區初選，挑戰現任國民黨立委萬美玲，堪稱為桃園市立委選舉一級戰區。

范綱祥今天在臉書貼文指出，2024年的選戰，會是台灣未來走向的分水嶺，決心參選2024桃園區（第四選區）的立法委員，為桃園及台灣盡一份心力。「誠信、專業、始終如一」，這八個字是其自我評價。

▲民進黨前桃園市議員范綱祥今天在個人臉書強調自己試鄉親最好選擇。（圖／翻攝自范綱祥臉書）

范綱祥認為，網路時代，攻訐、煽動盛行，炒作情緒，騙取選票，政治風氣日益浮誇需要改變，政治人物應該要解決問題，而非製造更多問題，相信自己是鄉親最好的選擇。

范綱祥指出，自己生於桃園區，長於桃園區，高中後曾在台北讀書、就業，1994年返鄉創立大道環工技師事務所並加入民進黨、創立桃園環保聯盟，2006年創立上善法律事務所，2009年接受民進黨徵召參選尚未升格職轄區之桃園市長選舉，2014年當選桃園市議員，在桃園參與社會、政治運動、執行律師、環工技師等業務近30年。

范綱祥表示，為了堅持誠信，四年前，想擴大服務爭取立委提名時，毅然決然放棄參選市議員連任，付出中斷政治之路的慘痛代價。這幾年，自己飽嚐失去政治舞台的無奈，但依然相信「選舉是一時的，做人是永久的」，堅信誠信就是絕對不能退讓的原則，一路走來，始終如一。用30年證明自己是什麼樣的人，懇請大家繼續給予信賴、支持。

范綱祥強調，自信如果有機會當選，絕對會是國會整體專業能力的大補丸，實事求是，對症下藥，日起有功，解決法制問題，懇請鄉親給予這個機會。