基捷分攤款17億暴增至53億　王鴻薇轟林右昌：中央是秋後算帳？

▲國民黨「民進黨執政偏心？全台軌道建設問題從基捷變貴看起！」記者會，質疑基隆市政府對基捷從分擔17億，到現在53億元，呼籲林右昌以老市長身份，為基隆說一句公道話。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆捷運的基隆市府分攤款爆增三倍，民調顯示逾五成基隆市民認為不合理，立委王鴻薇、桃園市議員詹江村以及中國國民黨文傳會副主委林家興今（14）日召開記者會力挺基隆市民，王鴻薇直言，「過去林右昌認為基隆捷運不能造成預算排擠，現在不能換了位子就換腦袋」。

王鴻薇表示，林右昌擔任基隆市長時，曾經發函希望「基隆市府零出資」，在2022年8月也曾經對外宣稱「會排擠預算的話，基隆捷運就不用蓋了」，認為基隆市府最多能負擔17.7億。而當基隆捷運被質疑時，林右昌要柯文哲「不要見不得汐止跟基隆好」，認為基隆捷運會整合汐東線，「基隆好、汐止好，台北會更好」。王鴻薇質問，當時林右昌的態度，跟現在的謝國樑不是一模一樣嗎」，那為什麼林右昌不能以「前基隆市長」的身分，為基隆市民說一句公道話？

王鴻薇說，不喜歡謝國樑沒關係，但基隆捷運牽動到汐東線與民生線，影響的是整個北北基。一場選舉過去，基捷經費爆增64%，而基隆市府的分攤款變成三倍、難以負擔，讓基捷蓋不下去，這是要整基隆、新北、台北市嗎？難道因為北北基都是藍營執政，所以民進黨要秋後算帳?

詹江村認為，民進黨的慣性是選輸教訓人民，之前花蓮選輸了說「沒辦法假裝不鄙視花蓮選民」，現在基隆選輸又增加基捷經費。行政院長陳建仁說基隆捷運經費增加是因為「物價上漲」，通貨膨脹全台灣應該是一致的，不會說只漲基隆不漲桃園。但目前鄭文燦規劃的桃園綠線經費982億元，中央並沒有要桃園多負擔，那為什麼基隆捷運會爆增三倍，還是往後桃園也要增加負擔？桃園市民也非常擔心。

林家興指出，林右昌「高升中央當官，轉身要地方買單」，如果基隆捷運因為「營建成本增加」而要增加64%的經費，那照道理說，全台灣的軌道建設是否也要同比例增加？是不是高鐵延伸宜蘭的1880億元，高鐵延伸屏東的618億元也都要爆增？如果沒有，那中央針對基隆的意圖，就非常明顯了。這不只是內政部長林右昌要回答，交通部長王國材更有義務要解釋清楚。

林家興提醒，林右昌前年底才説「中央對於基隆捷運的政策很清楚，中央來推動，基隆市不需要負擔經費」，對照其在今年3月8日時說「沒有那種不用付錢的」的前後差異嘴臉，實在讓基隆人難以接受，請問林右昌敢對著基隆市民們再說一次，現在翻臉要基隆人買單的話嗎？呼籲林右昌「不要換了位子就換腦袋」，拿國家的資源來秋後算帳、檢討選民，執政與選舉都毫無誠信的民進黨，真的會失去台灣社會的信任。