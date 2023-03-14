國軍喝豆奶取代雞蛋？　國民黨團怒轟陳吉仲實在是「X蛋」

▲國民黨立院黨團今日(3/14)召開「又要兵強馬壯又要不准吃蛋」記者會，黨籍立委費鴻泰、曾銘宗、謝衣鳳及吳斯懷出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國內持續缺蛋，傳出農委會主委陳吉把腦筋動到國軍身上，讓國軍6周不吃雞蛋，省下近1200萬顆蛋，彌補民生需求。國民黨團今（14）上午舉行記者會，批評身為三軍統帥的蔡英文總統，口口聲聲要做國軍後盾，卻放任農委會把國軍當工具人，一有農產品產銷失衡，就要求國軍承擔；對日本經濟新聞抹紅國軍和退伍軍人，卻連譴責都不敢。國民黨團問問蔡總統，這是算什麼國軍最堅強後盾？

總召曾銘宗指出，蔡英文總統不只一次說過，要做國軍最強後盾，但到底有說到做到？當日本經濟新聞在2月28日刊登「九成台灣退役軍官提供中國情報」錯誤報導，國民黨團要對日本經濟表達嚴重譴責之意，但作為三軍統帥的蔡英文並沒有出面澄清，只由總統府發言人表達「高度遺憾」，政府竟然連譴責都不敢。

國民黨團要問問蔡政府，國軍是二等國民嗎？蔡總統一再強調，做國軍最堅強後盾，結果呢？國內缺蛋，陳吉仲居然協調國軍不要吃雞蛋，期間長達6週之久。國民黨團要告訴蔡政府，國軍不是二等國民，為什麼不能吃雞蛋？

國民黨團再問蔡政府，何時不缺蛋？一般民眾最想問的問題是，為什麼馬政府執政時代不會缺蛋？蔡政府執政卻一再缺蛋？國民黨團也要問陳吉仲，缺蛋危機何時落幕？是3月底、4月底、6月底、還是今年底？也請陳內閣告訴2300萬民眾，買得到蛋、吃得到蛋有這麼困難嗎？請行政院長陳建仁出來面對！

書記長謝衣鳯提到，在2018年9月17日中秋節前夕，蔡總統視察國軍官兵，肯定國軍肩負保家衛國的責任，並且在天災發生時，投入第一線防救災工作，是保衛國家最堅強的力量，那為何出現蛋荒之際，卻要讓國軍改喝豆奶？

藍委費鴻泰指出，當香蕉、鳳梨滯銷、退貨時，國軍吃，蔡政府真的把國軍當作二等國民。三軍統帥說要給國軍靠，到底是靠什麼？全世界大概也只有中華民國，缺蛋新聞能在媒體頭版刊登好長一段時間。三軍統帥曾說，要給國軍滿滿驕傲，但事實是，不給國軍吃蛋。

在國軍外島營區可以看到「枕戈待旦」的標語，現在可以改成枕戈待「蛋」，全軍等待雞蛋了。馬祖官兵在沙灘寫上要求吃肉的訊息，已經是全世界的笑話，在一個沒有立即發生戰爭的部隊，居然發聲卑微的要求，費鴻泰請問三軍統帥，還有臉繼續擔任嗎？且國民黨團昨晚發出今天的採訪通知，農委會立刻改口，會提供黃豆給國軍補充營養，國軍不是6周不給蛋吃，而是減少供給量。費鴻泰直言，農委會如此丟人，髮夾彎如此彆扭，陳吉仲實在是「X蛋」。

藍委吳斯懷表示，農委會計畫讓國軍官兵不吃蛋，以舒緩國內民生缺蛋危機，這個消息讓所官兵弟兄姊妹和退伍軍人感到十分寒心。國軍不是二等國民，蔡英文身為三軍統帥，還一再強調是國軍的靠山，但從馬祖缺肉到停止供應雞蛋，何曾出來說過一句關心的話？

當農漁產品過剩、滯銷，國軍吃；口罩國家隊忙不過來，國軍做；發生天災，國軍救，農委會錯誤政策發生缺蛋危機，居然要國軍不吃雞蛋，省下1200萬顆雞蛋調整供需。吳斯懷諷刺，下一次缺電是不是國軍營區每周停電一天？缺水是不是要國軍一周少洗2天澡？下一次缺豬肉，是不是也要準備停吃豬肉了呢？

不過，全台鬧蛋荒，傳出農委會提供國軍產銷履歷豆漿取代雞蛋，但國防部長邱國正、農委會主委陳吉仲今上午已接連駁斥。陳吉仲強調，提供國軍弟兄豆奶，是為促銷國產大豆，國軍目前雞蛋供應如常；為緩解蛋荒，陳吉仲也說，除了原先3月底進口500萬顆蛋外，也開放美、澳、日、土耳其等8個國家的殼蛋、液蛋及水煮蛋都會陸續進來。