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搭機狂點飲料！無禮大媽搶鄰座咖啡「嫌難喝還回去」...空姐看傻

一名大陸空姐敘述飛機上遇到一位離譜大媽。（示意圖／Pexels）

▲一名空姐表示曾遇上難搞大媽，不但座位下滿地垃圾，還一下子點了5杯飲料。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

真沒禮貌！近日一位大陸空姐表示，她在飛機上送餐時，遇到一位大媽，她的座位下全是吃過的瓜子殼和衛生紙，小桌板還有吃剩的雞爪，之後大媽還搶了鄰座男乘客的咖啡，喝了一口因為不好喝又還回去，行徑令人髮指。

這名空姐在社交平台《小紅書》上以「飛機上搶飲料的大媽」為題發文，表示她近日一邊推餐車發飲料，而大媽坐在一名男乘客旁，「我過去就驚呆了，大媽腳下滿地的瓜子皮和用過的衛生紙，小桌板上一堆沒吃乾淨的雞爪。」男乘客一直用電腦辦公，沒有注意到大媽有多麼骯髒。

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原PO詢問男乘客要喝什麼，不料話還沒說完卻被打斷。大媽說，她要果汁。原PO表示，男乘客一臉驚嚇，才看到了滿地垃圾，而因為大媽先講的，她也只好幫忙倒飲料。怎料，之後大媽又連續點了5杯飲料，又要了杯果汁，而這次原PO先幫男乘客倒咖啡，大媽則直接把咖啡搶去喝，喝了一口又嫌不好喝還了回去。

貼文曝光後，網友紛紛留言「這種人是怎麼活到這個年紀的」、「短短幾句話震驚我5次」、「這種真的應該列黑名單」、「這大媽活這麼大沒被打過嗎」，也有網友分享他的故事，「我以前遇到一個阿姨把吃完的日式餐盤擦得很乾淨，還問旁邊桌要不要的，不要吃完給她，她都擦好之後，要帶回家，結果吃完飯，空姐給收回去了。」

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