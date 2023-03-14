　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

明仁會林京葵「寶格麗酒店戰役」成名　1原因退位仍話事

林京葵有黑幫學霸稱號，他在寶格麗酒店之役中一戰成名；而前副會長黃譯民原本是平堂松山會長，後來被吸收進明仁會。（圖／報系資料照）

▲林京葵有黑幫學霸稱號，他在寶格麗酒店之役中一戰成名；而前副會長黃譯民原本是平堂松山會長，後來被吸收進明仁會。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

明仁會「有仇必報、加倍奉還」，行事兇殘威震道上，前會長林京葵擁有黑幫學霸頭銜，他與妻子結婚後，在丈人要求下，決定和副會長「阿民」黃譯民一同退居幕後，本月6日的春酒宴，就是新會長「松鼠」陳彥廷繼任後首度召開的「全員大會」。外界猜測，林京葵交棒給自己帶大的小弟「松鼠」，雖然卸下會長頭銜，實質上仍是「話事人」，明仁會一切應該如舊，不過因為春酒宴太囂張被「皮條」盯上，遭警方雷厲風行「地毯式掃黑」，導致所有幫派低調避風頭。

本刊調查，明仁會前會長林京葵有「黑道學霸」之稱，就讀高中時曾在全國中等學校運動會拿下跆拳道高中男子組雛量級金牌，因此保送師大運動競技系，大一時林京葵加入跆拳道校隊，還奪下全國大專運動會團體組冠軍。

林京葵念大學時就成為竹聯幫雷堂的一員，靠著敢衝敢打闖出名號，他在中山區長春路寶格麗（佳麗寶）酒店圍事時，同幫大哥酒後在店內鬧事，遭到林京葵小弟賞耳光，雙方「搖旗」烙兄弟，林京葵此役大獲全勝、一戰成名。畢業後林京葵婉拒雷堂副堂主之位，成立「京詠昇國際開發公司」，設立宗旨為「有仇必報、加倍奉還」，最後加入明仁會成為會長。

而副會長「阿民」一度被點名為接任林京葵的熱門人選，「阿民」原本是平堂松山會會長、具有統促黨員身分，2018年因涉及蘆洲土地開發公司槍擊案遭逮，當時媒體注意到「阿民」五官深邃、身材高壯，其他小弟外型顏值相當「抗打」，才發現原來竹聯幫平堂入會標準，除了挑選顏值、身高必須超過170公分，每周至少得到健身房3次，要練搏擊和長跑，出入必須打扮像潮男。近年來平堂聲勢不如以往，5年前阿民帶著60多名小弟投靠明仁會，成為明仁會的副會長。

明仁會幫眾手段兇殘，「有仇必要、加倍奉還」讓道上聞風喪膽，警方曾查獲堂口內一幅老虎圖，內藏明仁會抬頭詩。（圖／本刊資料照）

▲明仁會幫眾手段兇殘，「有仇必要、加倍奉還」讓道上聞風喪膽，警方曾查獲堂口內一幅老虎圖，內藏明仁會抬頭詩。

目前明仁會全台據點包括宜蘭、嘉義、台南、高雄等地，其中桃園為近期組織深耕重點，詐欺、毒品、暴力樣樣都來，今年1月間刑事局宣布破獲竹明仁會桃園分會長、綽號「小宋」的洪男揪眾鬥毆，並教唆旗下成員持球棒砸毀某建設公司的工地，警方出動百名警力，兵分多路收網逮人，意外查獲藏放毒品咖啡包、Ｋ他命等大批毒品的據點，以及正在籌備中的透天厝詐欺機房，總共逮捕洪男等20人。

由於明仁會行事超兇狠，一直是警方頭號公敵、檢肅對象，讓人印象深的包括，2020年1月間1名新莊陳姓角頭自行到分局投案，請求警方保護，原來他不滿明仁會搶地盤，綁架明仁會新莊分會幹部，將他打的頭破血流還拍下道歉影片PO網，此舉引來明仁會報復，陳姓角頭2名小弟被如法炮製綁票毆打，甚至對陳姓角頭下「追殺令」，陳姓角頭走投無路只好投案。

另外，2019年10月，明仁會1名17歲的唐姓成員，與新北市三重的幫派分子談判遭毆，當得知仇家到新北地檢署開庭，唐男守在地檢署門口，等仇家步出地檢署上車後，朝對方的車輛連開8槍，犯案之後，唐男直接向警方投案。

新莊陳姓角頭綁走明仁會幹部還虐打錄影，明仁會以牙還牙爆打角頭2名小弟，陳姓角頭嚇得向警方投案尋求庇護。（圖／本刊資料照）

▲新莊陳姓角頭綁走明仁會幹部還虐打錄影，明仁會以牙還牙爆打角頭2名小弟，陳姓角頭嚇得向警方投案尋求庇護。

此後明仁會行事低調，不料這次明仁會、弘仁會分別包下五星級萬豪酒店辦春酒，明仁會還請了170名爆乳旗袍妹列隊迎賓、送客，酒店外停滿藍寶堅尼等豪車超跑，接著還有太陽聯盟辦春酒，宛如「黑道接力大拜拜」，惹怒警政署長黃明昭，下令全國同步大掃黑，「針對竹聯幫明仁會、旭仁會於北北基桃宜圍事、經營、依附之行業，立即於8日晚間實施擴大臨檢掃蕩。」

據了解，全台同步大掃黑並不僅只限於竹聯幫明仁會和弘仁會，而是各黑幫一視同仁，以北市來說「靖城專案」連續執行1周，針對各分局轄內幫派營業、圍事場所多寡，每天選定1重點分局，調派警力支援，每晚約有百名警力在酒店、夜店等地進行擴大臨檢。「地毯式掃黑」成果頗豐，包括基隆、台北、台中等地都先後逮捕多名黑幫成員、通緝犯等。甚至因為鐵腕掃黑，幫派不願在風頭上硬碰硬，竹聯幫傳統堂口「至堂」原定10號要辦40桌春酒，乾脆取消計畫。

延伸閱讀
明仁會慘了3／辣妹迎賓、帥哥安管拍抖音　囂張吸幫眾手段曝光
兩黨簾幕2／賴清德舞劍直指侯　藍營學乖拆招護共主
神仙組合2／經典螢幕CP　陳昭榮與葉全真被誤認是真夫妻

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她
台灣「黃金左手」爆穩交小6歲啦啦隊正妹！　藏愛6線索曝光
球星「夜灑150萬」脫衣女郎跨腿狂歡！　極樂畫面流出
茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」爭執內幕曝
明仁會「囂張春酒」桌次曝！香港黑幫竟跨海相挺　新會長就是他
女女戀簽不偷吃協議　她1個月後搞上室友「晚上來幾下」判賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警狂掃「八大」內行嘆：根本沒用　明仁會高層下落曝光

失業婦餓到偷299元丼飯挨告　「罰錢等同雪上加霜」結局超暖

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

明仁會林京葵「寶格麗酒店戰役」成名　1原因退位仍話事

「故宮國寶」被駭光！　院長竟下令低調冷處理

明仁會「囂張春酒」桌次曝！香港黑幫竟跨海相挺　新會長就是他

女女戀簽不偷吃協議　她1個月後搞上室友「晚上來幾下」判賠20萬

6連霸澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪　檢方今晨聲押3人

三重防撞桿「遭2貨車連撞」垮了！騎士路過剛好撞上　慘摔送醫

收押遭獄友猥褻壓力大！桃園男轉對室友出手　再被判7個月

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

全世界都在敬禮 張育成無緣帶風潮赴日 ｜20230313 ET午間新聞

台式應援爆紅　張育成：對手嚇死、我們愛死｜20230313 ET午間新聞

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

中華隊賽後「圓陣敬禮」　再度躍上國際球迷狂讚

警狂掃「八大」內行嘆：根本沒用　明仁會高層下落曝光

失業婦餓到偷299元丼飯挨告　「罰錢等同雪上加霜」結局超暖

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

明仁會林京葵「寶格麗酒店戰役」成名　1原因退位仍話事

「故宮國寶」被駭光！　院長竟下令低調冷處理

明仁會「囂張春酒」桌次曝！香港黑幫竟跨海相挺　新會長就是他

女女戀簽不偷吃協議　她1個月後搞上室友「晚上來幾下」判賠20萬

6連霸澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪　檢方今晨聲押3人

三重防撞桿「遭2貨車連撞」垮了！騎士路過剛好撞上　慘摔送醫

收押遭獄友猥褻壓力大！桃園男轉對室友出手　再被判7個月

警狂掃「八大」內行嘆：根本沒用　明仁會高層下落曝光

健檢誤植染梅毒！卡日錯過期末考「死當4科」　政大僑生無奈發聲

3歲女童槍殺4歲姐姐！　爸媽「2致命疏忽」害女兒沒命

失業婦餓到偷299元丼飯挨告　「罰錢等同雪上加霜」結局超暖

朱立倫透露　徵召侯友宜出戰2024成定局

「台灣黃金左手」爆穩交小6歲啦啦隊正妹！藏愛6線索被挖…留言閃炸

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

台語戲拚了！《團圓》接檔劇飛泰國拍　新九點檔由韓瑜搭王識賢

明仁會林京葵「寶格麗酒店戰役」成名　1原因退位仍話事

股東集體開告！　矽谷銀行CEO、CFO被控詐欺

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

社會熱門新聞

即／彰化監獄受刑人脫逃！刑事局發布查緝專刊

即／師大公館校區傳墜樓！20歲女無生命跡象

女女戀簽不偷吃協議　她1個月後就出軌判賠

明仁會「囂張春酒」桌次表曝！　香港黑幫竟跨海相挺

即／土城回收場大火　消防局出動41車102人

5正妹網紅遭「小玉」換臉　各獲賠50萬元

獨／淫教練入獄2周病逝　明解剖遺體

被獄友猥褻壓力大！桃園男對室友出手猥褻

即／新莊壽山路騎士遭撞亡　全線封閉

防撞桿被撞垮　騎士路過撞到送醫

妻外遇床上擁吻小王　夫見48影片崩潰

即／台2線廂型車自撞護欄　駕駛傷重不治

淡水母子雙亡　兒悶死母親再輕生

騎士控「隨意攔車還打傷人」　警PO影片打臉

更多熱門

相關新聞

明仁會「囂張春酒」桌次表曝！　香港黑幫竟跨海相挺

明仁會「囂張春酒」桌次表曝！　香港黑幫竟跨海相挺

黑幫春酒宴引爆近日全台大掃黑！竹聯幫仁堂明仁會本月6號晚間在大直五星級酒店包場，席開85桌高調辦春酒，請來170位爆乳旗袍長腿妹接待，場面「太秋條」引起警政署長震怒，下令全台同步大掃黑。其實，這次明仁會春酒，主要意義是宣布新會長「松鼠」陳彥廷接位，也趁機進行一波「黑幫行銷」，從本刊獨家掌握的桌次表，香港三合會之一「和勝和」跨海來台相挺，寶和會、太陽會都是座上賓，這晚春酒宴不僅轟動社會，也讓明仁聲勢躍居全台第一黑幫。

妹子狂揉慘變血輪眼　醫警告：「這裡」恐斷掉

妹子狂揉慘變血輪眼　醫警告：「這裡」恐斷掉

閏二月買豬腳為父母添壽！命理師揭「前後腳」有玄機

閏二月買豬腳為父母添壽！命理師揭「前後腳」有玄機

清明掃墓4生肖防沖煞！專家警告別說「這2字」

清明掃墓4生肖防沖煞！專家警告別說「這2字」

核二廠2號機明除役　用電大戶高喊延役

核二廠2號機明除役　用電大戶高喊延役

關鍵字：

周刊王明仁會

讀者迴響

熱門新聞

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

即／彰化監獄受刑人脫逃！刑事局發布查緝專刊

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

球星「夜灑150萬」脫衣女郎跨腿狂歡！　極樂畫面流出

牛仔褲、睡衣「穿多久洗一次」？美專家給答案了

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

五十嵐來台喝「50嵐」！球場合照曝　吸台灣網友朝聖

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面