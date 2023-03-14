明仁會林京葵「寶格麗酒店戰役」成名　1原因退位仍話事

▲林京葵有黑幫學霸稱號，他在寶格麗酒店之役中一戰成名；而前副會長黃譯民原本是平堂松山會長，後來被吸收進明仁會。（圖／CTWANT提供，下同）

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明仁會「有仇必報、加倍奉還」，行事兇殘威震道上，前會長林京葵擁有黑幫學霸頭銜，他與妻子結婚後，在丈人要求下，決定和副會長「阿民」黃譯民一同退居幕後，本月6日的春酒宴，就是新會長「松鼠」陳彥廷繼任後首度召開的「全員大會」。外界猜測，林京葵交棒給自己帶大的小弟「松鼠」，雖然卸下會長頭銜，實質上仍是「話事人」，明仁會一切應該如舊，不過因為春酒宴太囂張被「皮條」盯上，遭警方雷厲風行「地毯式掃黑」，導致所有幫派低調避風頭。

本刊調查，明仁會前會長林京葵有「黑道學霸」之稱，就讀高中時曾在全國中等學校運動會拿下跆拳道高中男子組雛量級金牌，因此保送師大運動競技系，大一時林京葵加入跆拳道校隊，還奪下全國大專運動會團體組冠軍。

林京葵念大學時就成為竹聯幫雷堂的一員，靠著敢衝敢打闖出名號，他在中山區長春路寶格麗（佳麗寶）酒店圍事時，同幫大哥酒後在店內鬧事，遭到林京葵小弟賞耳光，雙方「搖旗」烙兄弟，林京葵此役大獲全勝、一戰成名。畢業後林京葵婉拒雷堂副堂主之位，成立「京詠昇國際開發公司」，設立宗旨為「有仇必報、加倍奉還」，最後加入明仁會成為會長。

而副會長「阿民」一度被點名為接任林京葵的熱門人選，「阿民」原本是平堂松山會會長、具有統促黨員身分，2018年因涉及蘆洲土地開發公司槍擊案遭逮，當時媒體注意到「阿民」五官深邃、身材高壯，其他小弟外型顏值相當「抗打」，才發現原來竹聯幫平堂入會標準，除了挑選顏值、身高必須超過170公分，每周至少得到健身房3次，要練搏擊和長跑，出入必須打扮像潮男。近年來平堂聲勢不如以往，5年前阿民帶著60多名小弟投靠明仁會，成為明仁會的副會長。

▲明仁會幫眾手段兇殘，「有仇必要、加倍奉還」讓道上聞風喪膽，警方曾查獲堂口內一幅老虎圖，內藏明仁會抬頭詩。

目前明仁會全台據點包括宜蘭、嘉義、台南、高雄等地，其中桃園為近期組織深耕重點，詐欺、毒品、暴力樣樣都來，今年1月間刑事局宣布破獲竹明仁會桃園分會長、綽號「小宋」的洪男揪眾鬥毆，並教唆旗下成員持球棒砸毀某建設公司的工地，警方出動百名警力，兵分多路收網逮人，意外查獲藏放毒品咖啡包、Ｋ他命等大批毒品的據點，以及正在籌備中的透天厝詐欺機房，總共逮捕洪男等20人。

由於明仁會行事超兇狠，一直是警方頭號公敵、檢肅對象，讓人印象深的包括，2020年1月間1名新莊陳姓角頭自行到分局投案，請求警方保護，原來他不滿明仁會搶地盤，綁架明仁會新莊分會幹部，將他打的頭破血流還拍下道歉影片PO網，此舉引來明仁會報復，陳姓角頭2名小弟被如法炮製綁票毆打，甚至對陳姓角頭下「追殺令」，陳姓角頭走投無路只好投案。

另外，2019年10月，明仁會1名17歲的唐姓成員，與新北市三重的幫派分子談判遭毆，當得知仇家到新北地檢署開庭，唐男守在地檢署門口，等仇家步出地檢署上車後，朝對方的車輛連開8槍，犯案之後，唐男直接向警方投案。

▲新莊陳姓角頭綁走明仁會幹部還虐打錄影，明仁會以牙還牙爆打角頭2名小弟，陳姓角頭嚇得向警方投案尋求庇護。

此後明仁會行事低調，不料這次明仁會、弘仁會分別包下五星級萬豪酒店辦春酒，明仁會還請了170名爆乳旗袍妹列隊迎賓、送客，酒店外停滿藍寶堅尼等豪車超跑，接著還有太陽聯盟辦春酒，宛如「黑道接力大拜拜」，惹怒警政署長黃明昭，下令全國同步大掃黑，「針對竹聯幫明仁會、旭仁會於北北基桃宜圍事、經營、依附之行業，立即於8日晚間實施擴大臨檢掃蕩。」

據了解，全台同步大掃黑並不僅只限於竹聯幫明仁會和弘仁會，而是各黑幫一視同仁，以北市來說「靖城專案」連續執行1周，針對各分局轄內幫派營業、圍事場所多寡，每天選定1重點分局，調派警力支援，每晚約有百名警力在酒店、夜店等地進行擴大臨檢。「地毯式掃黑」成果頗豐，包括基隆、台北、台中等地都先後逮捕多名黑幫成員、通緝犯等。甚至因為鐵腕掃黑，幫派不願在風頭上硬碰硬，竹聯幫傳統堂口「至堂」原定10號要辦40桌春酒，乾脆取消計畫。

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