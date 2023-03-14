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明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

竹聯幫明仁會接續旭仁會原場地舉辦春酒晚會，找來170名旗袍辣妹迎賓，遠較旭仁會的40名辣妹場面更為浩大。（圖／翻攝畫面）

▲竹聯幫明仁會接續旭仁會原場地舉辦春酒晚會，找來170名旗袍辣妹迎賓，遠較旭仁會的40名辣妹場面更為浩大。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

竹聯幫仁堂旗下「明仁會」6日在大直萬豪酒店舉辦春酒晚會，有別於前一晚同幫會的「旭仁會」春酒晚宴不同，特地加碼聘請170名旗袍辣妹外，另外找了大批穿著黑西裝的帥氣安管人員壯聲勢。不管是亮眼的旗袍辣妹，還是40餘人的帥哥黑西裝安管，都是透過人力派遣公司找來。會如此高調拍抖音上傳，其實全是為了日後吸收幫眾的噱頭。

據了解，明仁會舉辦春酒的萬豪酒店，因仁堂幹部與酒店內部高層熟識，不光是春酒、尾牙，就連平常吃飯、宴客，都會選在該酒店舉辦，所以並非自行決定場地，都是透過幫會高層開會決定。而與明仁會同屬竹聯幫仁堂的旭仁會，前一晚5日就在同酒店同場地，並且同樣席開80桌宴請幫眾及好友。

但與旭仁會不同的地方，明仁會在排場上更為講究，迎賓的旗袍辣妹，就比旭仁會原本請的40名多出130名。至於負責現場保全、帶桌穿著黑西裝的安管人員，除了由部分幫眾擔任，同樣也聘請人力派遣公司支援，但在所領得薪資，就遠不如旗袍辣妹的多，據聞整場春酒結束下來，1人僅能領到2000元左右，但旗袍辣妹卻能領到3200到3500元不等。

「君玲人力公關服務團隊」替明仁會找來眾多旗袍辣妹迎賓，老闆劉君玲曾上過各大新聞及節目。（圖／翻攝畫面）

▲「君玲人力公關服務團隊」替明仁會找來眾多旗袍辣妹迎賓，老闆劉君玲曾上過各大新聞及節目。

有媒體披露，旗袍辣妹幕後公司由「君玲人力公關服務團隊」提供，而這些辣妹來源就是俗稱PG的「Promotion Girl」，但又有別一般PG工作不同的地方，她們不用推銷各式商品，除了當天穿著旗袍負責迎賓外，只需要充當倒酒的桌服人員，開出時薪高達600至700元，明顯高於一般行情的400至500元。

知情人士透露，明仁會春酒當天，為了排場請到170名迎賓旗袍辣妹，在身高上又有所限制，至少需要163公分，幾乎把能夠參加的PG都請到場，最後，還找上傳播、飯局經紀公司支援，導致發生到現場喝春酒的幫眾們，認出曾點過其中旗袍妹的台的趣事。

除了亮眼的旗袍辣妹外，還有負責現場安全及帶位的安管人員，除了部分由熟悉明仁會成員的幫眾擔任外，同樣也為了排場，特地以每小時200至400元不等，委託人力派遣公司找尋安管人員，其中除了要求身高175公分以上，不得染金髮、需自行準備正式西裝及皮鞋，而且不得用手機拍攝現場工作畫面，規定得相當嚴格。

當天旗袍辣妹在身高上有所限制，相對價碼上也不一樣。（圖／翻攝畫面）

▲當天旗袍辣妹在身高上有所限制，相對價碼上也不一樣。

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