　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

明仁會「囂張春酒」桌次曝！香港黑幫竟跨海相挺　新會長就是他

明仁會本月6日包下五星級飯店舉辦春酒宴，從77桌爆桌到85桌，連香港黑幫「和勝和」也跨海相挺。（圖／民眾提供）

▲明仁會本月6日包下五星級飯店舉辦春酒宴，從77桌爆桌到85桌，連香港黑幫「和勝和」也跨海相挺。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

黑幫春酒宴引爆近日全台大掃黑！竹聯幫仁堂明仁會本月6號晚間在大直五星級酒店包場，席開85桌高調辦春酒，請來170位爆乳旗袍長腿妹接待，場面「太秋條」引起警政署長震怒，下令全台同步大掃黑。其實，這次明仁會春酒，主要意義是宣布新會長「松鼠」陳彥廷接位，也趁機進行一波「黑幫行銷」，從本刊獨家掌握的桌次表，香港三合會之一「和勝和」跨海來台相挺，寶和會、太陽會都是座上賓，這晚春酒宴不僅轟動社會，也讓明仁聲勢躍居全台第一黑幫。

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會接連於3月5、6日，在萬豪酒店包下5樓辦春酒，前後2場同樣席開80桌，但明仁會超高調，不僅門口停放藍寶堅尼等跑車豪車壯聲勢，尤其170名旗袍長腿爆乳辣妹「桌邊服務」，旗袍妹們百人統一行動，排排站「紅毯迎賓」影片被PO上抖音後，引發一連串熱議，此舉讓警政署長黃明昭大為震怒，下令全台大掃黑。行政院長陳建仁更在行政院院會上，飭令法務部、高檢署及警方嚴查嚴辦！

當天飯店1樓門口停放多輛藍寶堅尼等超跑豪車，170位爆乳旗袍辣妹當接待，排場驚人。（圖／民眾提供）

▲當天飯店1樓門口停放多輛藍寶堅尼等超跑豪車，170位爆乳旗袍辣妹當接待，排場驚人。

其實，明仁會這場春酒，不僅僅是會內成員以及各「分舵」宣示效忠團結的年度餐敘，這也是前會長林京葵和前副會長「阿民」黃譯民正式退居幕後，由林京葵副手、綽號「松鼠」的34歲陳彥廷以新會長之姿首次亮相，藉以昭告天下的「大拜拜」。據了解，林京葵退居幕後原因之一，在他娶了曾擔任模特兒的妻子後，老丈人要求他從會長之位退下，減少露面機會，由於岳父在台中相當有名望，希望林京葵未來能洗白經商、接管家業。

依據本刊掌握的春酒桌次表，明仁會原本暫訂77桌，但最後暴增到85桌，當天主桌「大哥」包括仁堂堂主Sam「奕宏」、副堂主「阿令」，以及榮譽會長林京葵、前副會長「阿民」等人，其他桌次貴賓最受矚目的有香港三合會之一的「和勝和」跨海相挺，還有寶和會、天道盟太陽會、以及較親近之平堂、雷堂弟兄等，另外台中親友桌，據推測應是林京葵新婚妻子娘家的勢力。而這張桌次表也反映近期明仁會在全台版圖，除了主場雙北市，令人注意的是署名桃園的就有10桌上下、宜蘭約6桌，幫會似乎正在深耕桃園和宜蘭。

前會長林京葵因丈人要求而退居幕後，他一手提拔的副會長「松鼠」正式接任會長，在春酒宴首度亮相。（圖／本刊資料照）

▲前會長林京葵因丈人要求而退居幕後，他一手提拔的副會長「松鼠」正式接任會長，在春酒宴首度亮相。

其實，明仁會會長交棒前，一度外傳有「長輩」指名副會長「阿民」出任，但最後未果，由同樣與林京葵從雷堂出身、他一手拉拔大的「松鼠」陳彥廷承接會長一職，這也被視為最能貫徹日後林京葵調度的指標。

明仁會目前幫眾約3千人，營生以詐欺、水房等為主，外傳柬埔寨豬仔就是明仁會主事，也因為「生意」與各縣市在地幫派合作，以「明仁會的旗讓你拿」為號召，在全台開枝散葉，生意賺錢越做越大，考慮到媒體曝光、鋒頭太健遭警方鎖定等因素，藉著萬豪酒店春酒宴，宣布新任會長「松鼠」接棒，林京葵和「阿民」2人雙雙引退幕後，卻又高調展現實力，積極固樁、宣傳，反遭政府高層和警方嚴查嚴辦，這點或許是林京葵始料未及。

延伸閱讀
明仁會慘了2／角頭躲追殺、小弟掃射地檢署　警方地毯式掃黑壓氣焰
兩黨簾幕1／朱立倫分析當年「雙吳」策略　透露徵召侯友宜出戰2024成定局
球場之戀1／「黃金左手」吳宗軒IG藏愛　穩交小6歲啦啦隊正妹

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她
台灣「黃金左手」爆穩交小6歲啦啦隊正妹！　藏愛6線索曝光
球星「夜灑150萬」脫衣女郎跨腿狂歡！　極樂畫面流出
茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」爭執內幕曝
明仁會「囂張春酒」桌次曝！香港黑幫竟跨海相挺　新會長就是他
女女戀簽不偷吃協議　她1個月後搞上室友「晚上來幾下」判賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警狂掃「八大」內行嘆：根本沒用　明仁會高層下落曝光

失業婦餓到偷299元丼飯挨告　「罰錢等同雪上加霜」結局超暖

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

明仁會林京葵「寶格麗酒店戰役」成名　1原因退位仍話事

「故宮國寶」被駭光！　院長竟下令低調冷處理

明仁會「囂張春酒」桌次曝！香港黑幫竟跨海相挺　新會長就是他

女女戀簽不偷吃協議　她1個月後搞上室友「晚上來幾下」判賠20萬

6連霸澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪　檢方今晨聲押3人

三重防撞桿「遭2貨車連撞」垮了！騎士路過剛好撞上　慘摔送醫

收押遭獄友猥褻壓力大！桃園男轉對室友出手　再被判7個月

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

全世界都在敬禮 張育成無緣帶風潮赴日 ｜20230313 ET午間新聞

台式應援爆紅　張育成：對手嚇死、我們愛死｜20230313 ET午間新聞

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

中華隊賽後「圓陣敬禮」　再度躍上國際球迷狂讚

警狂掃「八大」內行嘆：根本沒用　明仁會高層下落曝光

失業婦餓到偷299元丼飯挨告　「罰錢等同雪上加霜」結局超暖

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

明仁會林京葵「寶格麗酒店戰役」成名　1原因退位仍話事

「故宮國寶」被駭光！　院長竟下令低調冷處理

明仁會「囂張春酒」桌次曝！香港黑幫竟跨海相挺　新會長就是他

女女戀簽不偷吃協議　她1個月後搞上室友「晚上來幾下」判賠20萬

6連霸澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪　檢方今晨聲押3人

三重防撞桿「遭2貨車連撞」垮了！騎士路過剛好撞上　慘摔送醫

收押遭獄友猥褻壓力大！桃園男轉對室友出手　再被判7個月

警狂掃「八大」內行嘆：根本沒用　明仁會高層下落曝光

健檢誤植染梅毒！卡日錯過期末考「死當4科」　政大僑生無奈發聲

3歲女童槍殺4歲姐姐！　爸媽「2致命疏忽」害女兒沒命

失業婦餓到偷299元丼飯挨告　「罰錢等同雪上加霜」結局超暖

朱立倫透露　徵召侯友宜出戰2024成定局

「台灣黃金左手」爆穩交小6歲啦啦隊正妹！藏愛6線索被挖…留言閃炸

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

台語戲拚了！《團圓》接檔劇飛泰國拍　新九點檔由韓瑜搭王識賢

明仁會林京葵「寶格麗酒店戰役」成名　1原因退位仍話事

股東集體開告！　矽谷銀行CEO、CFO被控詐欺

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

即／彰化監獄受刑人脫逃！刑事局發布查緝專刊

即／師大公館校區傳墜樓！20歲女無生命跡象

女女戀簽不偷吃協議　她1個月後就出軌判賠

明仁會「囂張春酒」桌次表曝！　香港黑幫竟跨海相挺

即／土城回收場大火　消防局出動41車102人

5正妹網紅遭「小玉」換臉　各獲賠50萬元

獨／淫教練入獄2周病逝　明解剖遺體

被獄友猥褻壓力大！桃園男對室友出手猥褻

即／新莊壽山路騎士遭撞亡　全線封閉

防撞桿被撞垮　騎士路過撞到送醫

妻外遇床上擁吻小王　夫見48影片崩潰

即／台2線廂型車自撞護欄　駕駛傷重不治

淡水母子雙亡　兒悶死母親再輕生

騎士控「隨意攔車還打傷人」　警PO影片打臉

更多熱門

相關新聞

妹子狂揉慘變血輪眼　醫警告：「這裡」恐斷掉

妹子狂揉慘變血輪眼　醫警告：「這裡」恐斷掉

天氣忽冷忽熱，容易造成眼睛血管熱漲冷縮或過敏，眼科甚至出現不少「紅眼」病患求診。在高雄就有一名20多歲女子左眼眼白在日前有大血塊，沒想到她竟突發奇想想要將血塊揉散，卻變成「血輪眼」。醫師提醒，這是溫差大導致的「結膜下出血」，若血塊壓迫視神經導致斷裂恐造成失明。

閏二月買豬腳為父母添壽！命理師揭「前後腳」有玄機

閏二月買豬腳為父母添壽！命理師揭「前後腳」有玄機

清明掃墓4生肖防沖煞！專家警告別說「這2字」

清明掃墓4生肖防沖煞！專家警告別說「這2字」

核二廠2號機明除役　用電大戶高喊延役

核二廠2號機明除役　用電大戶高喊延役

吳宗憲暖喊「妳是我第4個女兒」

吳宗憲暖喊「妳是我第4個女兒」

關鍵字：

周刊王明仁會

讀者迴響

熱門新聞

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

即／彰化監獄受刑人脫逃！刑事局發布查緝專刊

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

球星「夜灑150萬」脫衣女郎跨腿狂歡！　極樂畫面流出

牛仔褲、睡衣「穿多久洗一次」？美專家給答案了

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

五十嵐來台喝「50嵐」！球場合照曝　吸台灣網友朝聖

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面