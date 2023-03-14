明仁會「囂張春酒」桌次曝！香港黑幫竟跨海相挺　新會長就是他

▲明仁會本月6日包下五星級飯店舉辦春酒宴，從77桌爆桌到85桌，連香港黑幫「和勝和」也跨海相挺。（圖／CTWANT提供，下同）

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黑幫春酒宴引爆近日全台大掃黑！竹聯幫仁堂明仁會本月6號晚間在大直五星級酒店包場，席開85桌高調辦春酒，請來170位爆乳旗袍長腿妹接待，場面「太秋條」引起警政署長震怒，下令全台同步大掃黑。其實，這次明仁會春酒，主要意義是宣布新會長「松鼠」陳彥廷接位，也趁機進行一波「黑幫行銷」，從本刊獨家掌握的桌次表，香港三合會之一「和勝和」跨海來台相挺，寶和會、太陽會都是座上賓，這晚春酒宴不僅轟動社會，也讓明仁聲勢躍居全台第一黑幫。

竹聯幫仁堂旭仁會、明仁會接連於3月5、6日，在萬豪酒店包下5樓辦春酒，前後2場同樣席開80桌，但明仁會超高調，不僅門口停放藍寶堅尼等跑車豪車壯聲勢，尤其170名旗袍長腿爆乳辣妹「桌邊服務」，旗袍妹們百人統一行動，排排站「紅毯迎賓」影片被PO上抖音後，引發一連串熱議，此舉讓警政署長黃明昭大為震怒，下令全台大掃黑。行政院長陳建仁更在行政院院會上，飭令法務部、高檢署及警方嚴查嚴辦！

▲當天飯店1樓門口停放多輛藍寶堅尼等超跑豪車，170位爆乳旗袍辣妹當接待，排場驚人。

其實，明仁會這場春酒，不僅僅是會內成員以及各「分舵」宣示效忠團結的年度餐敘，這也是前會長林京葵和前副會長「阿民」黃譯民正式退居幕後，由林京葵副手、綽號「松鼠」的34歲陳彥廷以新會長之姿首次亮相，藉以昭告天下的「大拜拜」。據了解，林京葵退居幕後原因之一，在他娶了曾擔任模特兒的妻子後，老丈人要求他從會長之位退下，減少露面機會，由於岳父在台中相當有名望，希望林京葵未來能洗白經商、接管家業。

依據本刊掌握的春酒桌次表，明仁會原本暫訂77桌，但最後暴增到85桌，當天主桌「大哥」包括仁堂堂主Sam「奕宏」、副堂主「阿令」，以及榮譽會長林京葵、前副會長「阿民」等人，其他桌次貴賓最受矚目的有香港三合會之一的「和勝和」跨海相挺，還有寶和會、天道盟太陽會、以及較親近之平堂、雷堂弟兄等，另外台中親友桌，據推測應是林京葵新婚妻子娘家的勢力。而這張桌次表也反映近期明仁會在全台版圖，除了主場雙北市，令人注意的是署名桃園的就有10桌上下、宜蘭約6桌，幫會似乎正在深耕桃園和宜蘭。

▲前會長林京葵因丈人要求而退居幕後，他一手提拔的副會長「松鼠」正式接任會長，在春酒宴首度亮相。

其實，明仁會會長交棒前，一度外傳有「長輩」指名副會長「阿民」出任，但最後未果，由同樣與林京葵從雷堂出身、他一手拉拔大的「松鼠」陳彥廷承接會長一職，這也被視為最能貫徹日後林京葵調度的指標。

明仁會目前幫眾約3千人，營生以詐欺、水房等為主，外傳柬埔寨豬仔就是明仁會主事，也因為「生意」與各縣市在地幫派合作，以「明仁會的旗讓你拿」為號召，在全台開枝散葉，生意賺錢越做越大，考慮到媒體曝光、鋒頭太健遭警方鎖定等因素，藉著萬豪酒店春酒宴，宣布新任會長「松鼠」接棒，林京葵和「阿民」2人雙雙引退幕後，卻又高調展現實力，積極固樁、宣傳，反遭政府高層和警方嚴查嚴辦，這點或許是林京葵始料未及。

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