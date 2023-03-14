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警狂掃「八大」內行嘆：根本沒用　明仁會高層下落曝光

綽號「京葵」的林立騰原名林京葵，原本是跆拳道明日之星，誤入歧途踏入黑幫。（圖／翻攝畫面）

▲綽號「京葵」的林立騰原名林京葵，原本是跆拳道明日之星，誤入歧途踏入黑幫。（圖／CTWANT，下同）

圖、文／CTWANT

竹聯幫仁堂明仁會在台北大直萬豪酒店盛大舉辦春酒晚會，還囂張地將迎賓旗袍辣妹請到一樓大廳，引起警方不滿，喝令要求返回飯店內部，但仍有會內幫眾，將現場盛大的排場，拍攝成影片上傳至抖音，如此囂張行徑，引起警政署長黃明昭下令掃黑。事後，明仁會高層在幫內下封口令，一如反常的低調，對此，看在江湖大哥眼中，則也出現不同意見。

綽號「京葵」的明仁會前會長林京葵，與接手明仁會會長的「松鼠」陳彥廷，原本都為竹聯幫雷堂成員，主要負責替台北市長春路的「寶格麗」酒店圍事工作。但某次一位同幫大哥酒後在店內鬧事，遭到京葵小弟賞耳光，該名大哥事後找了百餘名幫眾包圍酒店，而林京葵也找來相當人數前來支援助陣，因此一戰成名，而後種種戰績，被仁堂高層相中，從「阿令」手中接下明仁會會長之職。

林京葵接手明仁會後，為了撐起會內幫眾數量，商請原屬竹聯幫平堂的「阿民」支援人力，並賦予副會長的重任，還不斷吸收全國北、中、南各地小角頭，由於明仁會作風囂張、大膽，時常登上新聞版面，林京葵趁此操作，將宣傳觸角伸向網路，將勢力範圍伸進校園，讓年輕學子看見相關影片，進而仿效加入明仁會。

而原本就是林京葵的親信「松鼠」，原為明仁會副會長，本次春酒林京葵原本就有意公布將會長之職交由「松鼠」接棒，而林京葵則與「民哥」退居幕後；但春酒影片遭拍攝上傳抖音，不禁讓人懷疑，明仁會再度使用相同手法，透過網路平台，壯大幫會聲勢，藉此順利吸收年輕幫眾。

明仁會囂張舉辦春酒，還將現場影片上傳抖音，惹惱警方大掃黑。（圖／翻攝畫面）

▲明仁會囂張舉辦春酒，還將現場影片上傳抖音，惹惱警方大掃黑。

明仁會舉辦春酒宴會的囂張行徑，引起警政署長黃明昭不滿，頒布全國掃黑令，警方同時對八大行業實施擴大臨檢。但有酒店業者透漏，舉辦春酒的明仁會，根本未涉及經營八大行業，因此對明仁會無法有任何作用，反而讓因為疫情退燒回流的客人受到影響，不願再來消費。

警方再度實施掃黑後，有江湖人士透露，明仁會高層除了紛紛走避，能出國的就到國外散心、避風頭，留在國內的則有違以往高調作風，除了轉趨低調、如非必要決不外出，還對會內成員下達封口令，不得再對外提出有關春酒相關內容。

消息人士透露，相較於明仁會的高調作風，仁堂堂主「sam哥」則是行事低調，還曾透過副堂主「阿令」告誡林京葵，應避免遭警方盯上，但這次春酒事件曝光後，原本要低調一陣子的明仁會，再度登上新聞版面。但也有另一派人士認為，明仁會為了維持幫派經營，還是需要高調才能夠賺錢、並不斷吸收成員。

警方全國大掃黑，許多明仁會高層除非必要，絕不輕易出門露面。（圖／翻攝畫面）

▲警方全國大掃黑，許多明仁會高層除非必要，絕不輕易出門露面。

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