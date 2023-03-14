公婆開清單　給300塊叫她買魚！一結帳「慘貼920元」人妻傻了

▲媳婦幫買魚，但公婆給的錢根本不夠。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不了解行情價慘被公婆A！有女網友要去菜市場買菜，被囑託到熟識的海魚攤買魚，拿了公婆給的300元，結果照著開出的清單買，最後卻花了1220元，等於她自掏腰包出了920元。傻眼的是，這些魚並不是公婆想吃，而是要給小姑的，讓人妻超無奈。

有網友在「匿名公社」以第3人稱語氣發文，「早上媳婦要出門，去菜市場買豆腐跟白蘿蔔」，公婆知道後，就拿了300元，叫媳婦到熟識的海魚攤，買「2條午仔魚、2條肉魚、1尾白帶魚」，打算中午吃完飯要帶給女兒，也就是媳婦的小姑。

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沒想到，媳婦聽話去了海魚攤，買了公婆要的那些魚，3樣共花了1220元。值得注意的是，原PO雖然沒有說自己就是那個媳婦，但文末貼出3個臉色發紫、沮喪的表情符號，似乎就暗示她正是苦主媳婦。

貼文一出，不少人看得超氣，「給我300就是只買300（元）的東西回來，沒算車馬費已經仁至義盡」、「妳太老實了，給妳300妳就買300（元）的漁貨」、「公婆在裝不懂哦？海的很貴」、「給300吃1200（元）的，價差也太大了，是我也會計較」、「300（元）去外面買一餐都不夠了，趁早黑化有益身心健康，共勉之。」

也有網友建議，「轉身跟老公拿摳摳囉」、「買回家後，就說『金見笑，媽妳知道嗎？賣海鮮的老闆說，妳吃米不知道米價，300塊買什麼海魚，買罐頭卡實在，下一次妳不要叫我去買，丟臉死了』」、「小錢，沒事，當買個經驗，下次回來說：『都賣完了』、『錢沒帶夠所以沒買』」、「明講啊！我婆家大嫂都會明講這樣多少錢。」