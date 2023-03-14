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首次去高級SPA嗨戴「雙洞浴帽」　她見真相糗爆：以為包包頭專用

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友聲稱，13日是她人生第一次去高級SPA消費，當芳療師進入房間準備介紹精油時，她立即拿出「浴帽」戴上，對方卻愣了一下，後來看到別人的浴帽是透明的，這才驚覺自己剛剛戴上去的是紙內褲，「左右2個洞，還以為是為了包包頭特別設計的！」

▲▼推拿,按摩。（示意圖／CFP）

▲原PO誤將紙內褲當成浴帽戴到頭上。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社APP「匿名公社」發文分享糗事，她表示，13日第一次去某高級SPA消費，櫃檯人員介紹完環境、櫃子裡的物品之後，她便開心去沖澡，接著前往烤箱享受三溫暖，這時候突然聽到有人喊她的名字，於是趕快穿好浴袍並跟著芳療師進入房間。

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原PO說，芳療師很用心介紹薰香精油，她一邊聽一邊想著「不要讓頭髮碰到油」，於是從口袋拿出浴帽戴上，對方見狀卻愣了一下，馬上說要幫忙拿下來再用毛巾包上，她當時沒有多想，直到按摩結束再度前去沖澡時，才發現別人頭上戴的浴帽是透明的，而自己剛剛戴的是白色的，「摸摸口袋，拿出一個包裝好的浴帽！哇靠，所以我剛剛是把紙內褲套在頭上嗎？」

原PO崩潰表示，雖然當下有發現「浴帽」材質不一樣，好像不防水，但以為左右2個洞是為了綁包包頭的客人特別設計的，「難怪剛剛芳療師傻眼」、「我今天（指事發當日）好丟臉」。

文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛留言調侃，「2個洞比較透氣啦」、「我忍不住笑了」、「瘋狂假面」、「這就是頭套內褲」、「真的很糗，有畫面」、「害我笑到噴口水」、「人生成就解鎖」、「真的社死現場」；還有網友安慰道，其實原PO不是第一個這樣做的人，「這事我同事也幹過，我在隔壁笑翻。」

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