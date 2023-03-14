穿長裙出遊「男友突掀開檢查」　一看怒分手：妳這樣很隨便

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友平時很愛穿長裙，每當男友看到，就會要求她穿安全褲，直到前幾天，兩人在出遊下榻的飯店時，男友竟直接掀開檢查，事後更以她不肯穿安全褲為由提出分手，還指責她「這樣很隨便，很不懂得保護自己。」

女網友在「匿名公社」大吐苦水，她和男友交往1年多，每當對方看她穿長裙，就會問有沒有穿安全褲，然後叮嚀她要穿上，這讓她十分不解，也和對方多次解釋，「長裙長度都過膝蓋了，有些長度還到腳踝，沒有穿安全褲的必要，我會自己小心，不會走光的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

前幾天，原PO和男友去3天2夜旅行，最後一天要離開飯店前，在房裡男友看到她穿長裙，又開口確認裡面有無安全褲，當時在敷臉的她沒馬上回應，結果對方直接掀開裙子，看到沒有後再度碎念了一番，忍無可忍的她忍不住回嘴，「我就說沒這個必要，而且你還隨便掀我裙子，很不尊重我。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

更令她傻眼的是，旅行結束後男友當面提出分手，表示自己講了很多次，她都沒聽進去，也覺得這樣很隨便，很不懂得保護自己，他不想和這樣隨便的女生在一起。

對此，網友們也搖頭直呼，「恭喜你分手了」、「說不定只是藉口」、「恭喜妳離開控制狂」、「對不起...但真的很好笑」、「他選擇跟安全褲在一起」、「控制欲那麼重，也太恐怖」、「他已經有別人了，不要被藉口騙」。