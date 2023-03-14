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業務哥讓「女客戶坐副駕」　女友氣炸鬧分手！網見1句話戰翻了

開車最怕「熱昏頭」！車內降溫小技巧報給你知（圖／達志示意圖）

▲原PO接送女客戶後，被女友抓包。示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

記者曾筠淇／綜合報導

對有些人來說，會覺得機車後座、汽車副駕駛座只有另一半才能坐，而近日就有一名男網友發文表示，日前女客戶堅持坐副駕駛座，結果當晚就被占有慾強的女友發現，氣得鬧分手。對此，他便不知該如何是好，有什麼方式能哄回女友嗎？

這名網友在「匿名公社」上，以「我要怎麼哄才不會被分手」為題發文，提到有時業務搶不到公司的車，只好開自己的車子接送客戶，他日前載到一個女客戶，因為對方一直嚷嚷著會暈車，所以堅持坐在副駕駛座。

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原PO表示，由於女客戶的香水味很濃郁，所以當晚載女友下班時，馬上被抓包，就算他努力解釋，對方仍氣得鬧分手。他透露，女友占有慾強，就連他媽媽也不敢坐在副駕駛座，他的月薪7、8萬元，自認買不起名牌包，有什麼方式可以哄回女友？他已經道歉2小時了，卻仍被關在門外。

▲▼車,副駕駛,開車載妹。（圖／pakutaso.com）

▲女友覺得副駕駛座只有她可以坐。（示意圖／取自Pakutaso）

貼文曝光後，不少網友得知連媽媽也不敢坐副駕駛座後，紛紛表示「我是女生，我也不喜歡別的女生坐副駕，但搞到媽媽也不敢，我無法接受」、「車誰買的？付錢的是老大啊，不過這種連你媽都懶得跟她計較的女人還是早早放手比較好」、「連你媽都不敢坐？這不是強勢是霸道好嗎」、「連你媽都不敢坐副駕？這種女人你要幹嘛」、「連媽媽都不敢坐副駕？這女的是鴨霸（霸道）到不行欸！別的女人不能坐副駕這能理解，連親媽都不敢坐這就誇張了」。

事後原PO則補充，女友不跟他爸媽住，兩人在外租屋3年，「副駕的事情我媽是說尊重，因為女友說她才是要陪伴我一輩子的人」；他還說，「她（女友）說不管怎樣，就是不能讓別的女人坐，我犯了她的大忌」。

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