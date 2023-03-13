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大陸 大陸焦點 特派現場

噁炸！大媽「嘴剝毛豆」售賣…陸菜市場影片外流超震撼

▲▼嘴剝毛豆。（圖／翻攝自極目新聞）

▲大媽嘴剝毛豆。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

下酒菜常見的毛豆竟用嘴剝？雲南一菜市場近日流出一段影片，噁爆全網。網友拍攝的影片中顯示，多名大爺大媽正用嘴巴剝毛豆，動作熟練手口並用，有幾人已經剝了一筐。另外，據陸媒報導，當地菜市場還曾被爆出，大媽大爺用嘴剝蠶豆，這種現象已有多年。

據《大象新聞》報導，近日，有網友爆料稱，雲南省宜良縣一農貿市場多名婦女用嘴巴剝毛豆。影片一經拍曝光，迅速引發網友熱議。

▲▼嘴剝毛豆。（圖／翻攝自極目新聞）

網友拍攝的影片中顯示，多名大媽正用嘴巴剝毛豆，動作熟練手口並用，有幾人已經剝了一筐。有知情網友透露，大媽們用嘴巴剝毛豆是計件賺錢。

3月12日，宜良縣匡遠街道辦事處工作人員回應稱，「我們馬上就回饋，回饋後馬上去辦這個事情，立刻安排相關人員進行調查處理。」

▲▼嘴剝毛豆。（圖／翻攝自極目新聞）

另外，據《極目新聞》2月17日報導，2月15日，一段雲南昆明的大爺大媽用嘴剝蠶豆的影片，也在網上引發熱議。

影片拍攝者透露，這些蠶豆會送到冷庫待出售。附近居民表示，當地老人剝蠶豆已經有多年，用指甲剝太久會造成傷害，老人們用牙咬一下外殼然後用手擠出蠶豆，不會在嘴裡停留多久，更不會嚼，剝好的蠶豆會有人來收。老人剝蠶豆按重量算錢，通常一名老人一天能掙幾十到上百元人民幣，這樣的生意在當地已經有多年了。

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