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社會 社會焦點 保障人權

快訊／星宇自救會成員暗指「內線消息」　翟建華提告妨害名譽

記者劉昌松／台北報導

星宇航空(2646)股價日前衝上50.5元高點後有不少網友被套牢，在臉書成立《星宇航空套牢自救會》社團，12日出現1名「Alberto Alcala」帳號網友，自稱與星宇執行長翟健華交流，暗指因為有內部消息，才沒有被套牢，對此，翟健華14日在律師陪同下，到台北地檢署按鈴申告「Alberto Alcala」妨害名譽以及違反《證交法》散布不實訊息意圖遭縱股價等罪。

▲▼星宇航空執行長翟健華控告網友涉嫌妨害名譽與意圖遭縱股價罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲星宇航空執行長翟健華控告網友涉嫌妨害名譽與意圖遭縱股價罪。（圖／記者黃哲民攝）

「Alberto Alcala」在《星宇航空套牢自救會》社團中貼文表示，「星宇自救會的朋友我只能告訴大家星宇有救了。之前我和我校友翟健華交流，回想到20多年前我在大學的時光彷彿就在昨天，那也是一段美好的時光。今年2月給我推薦的星宇我也有進場好在我有內部消息我才沒有被套牢。這是我實現財富自由道路上其中一檔好票。星宇在四月份有一個重磅的資訊，這是一次能讓自救會的朋友翻身的機會。」

翟健華14日上午在北檢前駁斥，自己是30多年前畢業的，絕對沒有推薦或透露星宇內部訊息，翟健華說：「貼文嚴重損害了我的信用，暗示內部訊息外露，則違反了《證交法》意圖遭縱股價而散布不實言論罪」。

記者提問po文中所謂的四月份會有重磅資訊為何？翟健華表示，就是4月26日星宇要開通紐約航班，其他的就如媒體所述，翟建華表示，因為星宇沒有公權力，希望司法機關能查出是哪些特定人士利用網路社群平台，進行輿論操作，避免網路謠言傷害企業及投資大眾。

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