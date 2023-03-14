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男友尺寸「保險套很難買」　妹子無套吃避孕藥！網喊1物：一生推

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲原PO想吃避孕藥，讓網友狂搖頭。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

今（14）日是白色情人節，與另一半交歡時，也務必保護自己。不過一名妹子透露，她與男友性事非常契合，平時激戰頻率頗高，加上爬文發現不少女生都吃藥來避孕，因此原PO也想試看看。文章曝光後，網友卻驚呼不能亂吃，「要吃要先到婦產科評估狀況，才不會留下後遺症！」

一名女網友在Dcard表示，她終於脫單交了第一任男友，兩人非常享受肉體愛撫的交流，發生頻率也非常高，但就怕鬧出人命，她上網爬文發現，有不少女孩們會固定吃避孕藥。

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原PO接著提到，加上男友尺寸比較大一些，保險套的牌子選擇不多又貴，因此她也打算無套吃避孕藥，因此想詢問過來人怎麼看？

文章曝光後，一票網友搖頭急勸「建議不要自己亂吃，要吃要先到婦產科評估狀況，才不會留下後遺症」、「戴保險套不僅只是防懷孕而已」、「還是好好愛自己吧！爽一時苦一世啊」、「第一次吃一定要先去諮詢過醫生，我吃了4年多，想吃的原因是雙重避孕，吃了2至3年後，才開始有時戴有時無套，副作用是完全沒有，但這個是非常因人而異的」、「個人是因為月經失調去看醫生，醫生建議可以吃避孕藥調經」。

留言串中，也有網友建議可使用避孕環，「已使用避孕環1年，月經日期都來的非常準，之前都吃避孕藥，常常會吃到忘記吃，要補吃要算時間實在太麻煩」、「避孕環真的超推，能調整經期還能跟經痛說掰掰」、「避孕環一生推」。

但也有網友認為，諮詢醫師後再使用比較妥當，「一開始也是看大家推避孕環，所以有專門詢問過醫生，避孕環很容易導致白帶無法正常排除然後造成細菌感染，因為我本身白帶量偏多，所以直接不考慮使用，醫生建議服用避孕藥是最好的」。

▲女性,性愛,性生活（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲部分女網友建議可使用避孕環。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

王立文婦產科診所施俊宇醫師曾表示，口服避孕藥是最普遍的避孕方式之一，若遵照醫囑每日按時服藥，避孕效果可達99%。施俊宇也解釋，避孕藥中含有雌激素與黃體素成分可以抑制排卵，使用簡單、便利性高；即便日後仍想生育，只要停藥3個月，卵巢就會恢復正常功能，不會影響正常受孕。然而，施醫師也提醒，口服避孕藥的種類眾多，初次使用應先諮詢醫師診斷建議，才能降低藥物副作用發生率。

至於避孕環部分，施俊宇指出，它是一種含有藥物的透明環狀物，放置於陰道深處可定量釋放低劑量的荷爾蒙藥物，達到抑制排卵的效果。施俊宇醫師表示，避孕環內含的藥物濃度比避孕藥低，對身體的影響也較小，只要每個月於月經前五日內放入陰道深處，並於三周後取出，每月置換一次，即可達到避孕效果。

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