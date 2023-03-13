男友幫泡熱可可！她一喝驚「不對勁」　網見真相嚇瘋：這是犯罪

▲原PO喝了熱可可後覺得不對勁。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不僅生活習慣、價值觀需要磨合，性生活是否和諧也對情侶很重要。一名女網友表示，交往初期和男友經常翻雲覆雨，但後續卻越來越沒有慾望，恩愛次數大大降低。未料，男友卻忍到崩潰，竟偷偷在她的熱可可內下藥，想要和她發生關係。文章曝光後掀起熱議，許多人紛紛勸分手。

原PO在論壇「Zuvio」發文表示，和男友剛在一起的時候，無時無刻都很有慾望，沒事就會在家裡壞壞。不過大約交往半年後，她卻突然完全沒有性慾，不再想要和男友一起享受魚水之歡，似乎有點「性冷感」。性生活頻率變少後，男友還試圖跑出去找其他妹子解決，不過被她抓包後，對方就沒有再嘗試了。

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未料，日前男友幫忙泡熱可可，她喝完之後發現呼吸變得急促，體溫還開始升高、心跳加速，變得非常不舒服。經多次逼問之下，才知道男友竟在裡面偷偷下藥，「我原本真的很想愛愛，但我知道他幹這種事後我瞬間解掉」。不過她認為一切都是自己的錯，才會導致男友做錯事，不禁嘆道「談感情好難，什麼都要顧慮到」。

不少人看到後紛紛表示，「那個亂吃可能會損害身體，查一下什麼藥，然後好好考慮要不要繼續交往」、「這是犯罪行為欸」、「發生春藥這件事，你們感情基本上也是回不去了」、「分手吧！讓他自由，想怎樣就怎樣」，也有人說「分了吧...不知道為什麼我覺得你男友蠻可憐的，就兩個人性方面不合，放過自己也放過男友吧」。