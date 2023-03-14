都是感情套路！看清海王海后「釣魚」4大特質　過來人：心痛下船

▲不接受不拒絕，名份也不清不楚，當對方有這樣特質，可得張大眼睛好好觀察是不是遇到海王或海后。（圖／pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

現今感情型態越來越多元，其中有一類人被稱為「海王」或「海后」，指的是同時與許多人曖昧、備胎人數跟魚塘裡的魚一樣多，《Social Lab社群實驗室》透過網路聲量表現，進一步整理出網友熱議的4大海王海后特質作為參考，擦亮眼睛多多察覺，以免自己陷入太深受到傷害。

到底海王、海后具備哪些特質？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年相關話題的網路聲量表現，發現多數人認為排行第一的是「互動曖昧」，就有網友提到自己與心儀對象互動可說是「牽手抱抱樣樣來」，但對方同時也與其他人有親密接觸，對於「不知道自己在他心中到底是在什麼定位」感到很痛苦，引發眾多人共鳴並表示「不要再暈了，很明顯就是海王」。

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▲搞曖昧、養備胎，海王、海后的4大特質掀網熱議。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

其次是忽冷忽熱。在討論社團中有人發文說「當你的洗澡水忽冷忽熱，就是有人在跟你共用。當你的暈船對象對你忽冷忽熱，也是有人在跟你共用」，表示這樣態度不停轉變很可能代表對方有很多對象，讓其他人看了說「比喻的好精湛」，突然驚覺自己迷戀的對象可能就是海王。

同時多線進行可以說是海王的標準配備之一，有網友分享自身經驗表示，原以為和心儀的同學進展順利、十分曖昧，結果有天發現學妹手機中有與自己一模一樣的對話，才恍然大悟「我還以為我是唯一，看來根本是群發」馬上就心痛下船了，許多留言回覆感嘆「根本中央空調」，也安慰發文者「幸好還沒在一起就發現」，早點認清楚自己只是備胎之一也是好事。

因為海王時常以「不接受也不拒絕」的態度釣著魚塘裡的魚，讓許多嚴重暈船中的人內心總是七上八下，非常在意對方到底是什麼樣的想法，好不容易鼓起勇氣詢問「我們現在是什麼關係？」，好一點會收到「我以為我們只是朋友」的回覆，壞一點可能對方就直接消失了，有網友認為這樣的行為「一下給人希望， 結果又是失望收場」真的十分令人心寒。

