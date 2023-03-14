拜登將與習通話　強調AUKUS潛艦「核動力≠核武」不怕北京視為侵略

▲2012年習近平訪美，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登13日宣布「英美澳三方安全聯盟」（AUKUS）最新計畫細節，包括2030年代初期開始，向澳洲提供核動力攻擊潛艦，抗衡中國在印太地區的野心。他強調潛艇將是核動力而非裝備核武，「這些船上不會有任何種類的核武」，被問及是否擔心中國把AUKUS潛艦協議視為侵略行為時說「不」，並且預期很快與習近平通話。

拜登、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）13日在美國聖地牙哥海軍基地公布AUKUS計畫細節。他說，這是與美國2個「最堅定、最有能力盟友」致力建立自由開放印太地區的一部分。

蘇納克形容這是「一段強大的夥伴關係」，「這首次意味著3支潛艇艦隊將在大西洋及太平洋合作，保持我們海洋的自由…在未來數十年。」艾班尼斯表示，「AUKUS協議是澳洲史上對於國防能力的最大一筆投資，強化澳洲的國家安全及我們區域的穩定。」

▲美國海軍核動力攻擊潛艦「春田號」。（圖／Facebook／U.S. Navy Korea）

《路透社》寫道，AUKUS是華府自1950年以來，第一次與他國分享核動力技術。一名澳洲國防官員表示，這項計畫到了2055年將耗資3680億澳元（約新台幣7.4兆元）。

根據聯合聲明，澳洲將向美國購買3艘美軍維吉尼亞級核動力潛艦（Virginia-class submarine），由通用動力公司（General Dynamics）於2030年代初期打造，如果必要還可再多買2艘。他們還將推出「三方開發」的SSN-AUKUS新等級潛艦，運用美國尖端科技，並由英國及澳洲生產運作。英澳分別預計在2030年代末期、2040年代初期收到第一艘SSN-AUKUS潛艦。

此外，美國官員表示，美英潛艦最快2027年部署於西澳大利亞（Western Australia），協助船員並且強化威懾，包括4艘美國潛艦及1艘英國潛艦。實際上，計畫第一階段已經開始，美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艦阿什維爾號（Asheville）正在訪問西澳大利亞的珀斯（Perth）。

對此，中國譴責AUKUS是核擴散的非法行為，澳洲也因為突然取消購買法國傳統潛艇而惹惱對方。不過，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）10日指出，北京的軍事建設也包括核動力潛艇，「我們針對AUKUS和他們進行溝通，尋求更多關於他們意圖的資訊。」澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）說，澳洲也曾向中國提供潛艇協議簡報，但沒有收到北京任何回應。