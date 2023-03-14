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拜登預期　與習近平在中國人大閉幕後通話

▲拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲拜登預計近期與習近平通話。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日表示，總統拜登預計在中國人大會議結束後與習近平通話。人在加州聖地牙哥與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）舉行雙邊會議的拜登，被問及是否將與習近平通話時，回答「是的」，但沒有提供任何進一步的細節。

綜合外電報導，蘇利文說由於中國人大會議已經結束，拜登預計與習近平進行通話，「所以，在接下來的某個時間點─我不能給你一個確切日期，因為還沒有敲定─但拜登總統已表達在人大會議後與習近平通話的意願。」

中國間諜氣球2月出現在美國領土上空，美國官方與軍方大動作追蹤吸引國際關注，之後美軍戰機將氣球擊落，拜登與習近平至今沒有互相通過電話。

此外，報告顯示中國考慮提供俄羅斯在俄烏戰場上的軍援，華府與北京當局的緊張愈發加劇，不過拜登政府官員稱，目前尚未看到中國提供任何援助給俄羅斯。

美國、英國、澳洲組成的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），13日也由美方宣布，澳洲將向美國購買3至5艘核動力潛艦，此舉是在應對中國的軍事擴張。

不過美國多次表明希望與中國恢復對話，當拜登被問到澳洲購買潛艦是否會被中國視為具有侵略性，拜登否定了這項推斷。

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