股東集體開告！　矽谷銀行CEO、CFO被控詐欺

▲矽谷銀行倒閉後，面臨第一起股東集體訴訟。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國矽谷銀行（SVB）倒閉衝擊美股，股東周一（13日）已集體對SVB的CEO、CFO（財務長）提出詐欺訴訟，指控銀行隱瞞升息影響，尤其是造成銀行擠兌的衝擊。

路透社報導，股東在加州聖荷西（San Jose）聯邦法院對CEO貝克爾（Greg Becker）、CFO貝克（Daniel Beck）提出集體訴訟。

SVB因為發生大量擠兌導致破產危機，美國聯邦監管機構10日宣布接管，之後對存戶提出保證措施，所有人都能全額取出存於SVB的款項。這是事件發生後第一起針對SVB的股東集體訴訟，接下來預計還有更多。

SVB在倒閉前資產估計2090億美元，存戶存款金額約1754億美元，SVB是美國2008年金融危機以來倒閉的最大一間銀行。

股東代表凡尼潘達（Chandra Vanipenta）指控，SVB並未告知股東升息對銀行商業模式造成的衝擊，讓銀行狀況變得比其他擁有不同客戶群的銀行還要糟。SVB此前為全美第16大銀行，主要業務為提供新創公司貸款。

股東要求SVB付出2021年6月16日至2023年3月10日期間的損害賠償。SVB目前並未正面回應集體訴訟的訴求，13日僅表示會尋求公司剩餘業務的戰略替代方案，這些業務與銀行主要業務已經分離。