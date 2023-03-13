快訊／日本諾貝爾文學獎得主大江健三郎逝世　享壽88歲

▲日本文學家大江健三郎以88歲高齡逝世。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

根據日媒《NHK》、《讀賣新聞》，日本諾貝爾文學獎得主大江健三郎因衰老，以88歲高齡去世。

大江健三郎是日本當代著名存在主義作家，從其一生觀察現代人類的生活，以戰後民主主義世代的旗手活躍於文壇，其於1935年出生在日本愛媛縣的偏遠山村，從小聰敏過人，校園教育從軍國主義轉變為民主主義，是其在文壇發展的起始點。

大江健三郎從愛媛縣松山東高等學校畢業後，進入東京大學修讀法國文學，1957年在《東京大學新聞》上發表小說《奇妙的工作》（奇妙な仕事），正式踏入文壇，並獲該報五月祭獎，當時贏得「學生作家」、「川端康成第二」等等贊語；1958年在《文學界》雜誌發表《飼育》，獲得第39屆「芥川文學獎」；此後更撰寫出《我們的時代》、《性的人間》等話題代表作，成為戰後新世代文學的一大要角。

1967年1月，大江健三郎在《群像》雜誌連載長篇小說《萬延元年的足球隊》，獲第3屆「谷崎潤一郎獎」；1994年獲頒諾貝爾文學獎，成為繼川端康成後第二位獲頒該獎的日本文學家。

據悉，大江健三郎曾於2012年9月與日本知識份子和市民聯手召開記者會，嚴厲批評日本政府堅持「不存在領土問題」的立場，他們認為日本過去趁中國、韓國最脆弱時奪取釣魚台（尖閣諸島）和獨島（目前為南韓實際管轄，日本稱竹島），現在更應該反省自己侵略鄰國的歷史問題。