日本解除口罩禁令第1天！　日媒觀察：8成民眾都還戴著

▲日本3月13日全面鬆綁口罩禁令，但大部分民眾依舊戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本13日全面鬆綁口罩禁令，首相岸田文雄今早也脫罩現身官邸。不過，當地媒體觀察發現，在上班時間的街頭仍有許多人依舊戴著口罩；受訪民眾表示，雖然也不太想戴口罩，但還是再繼續觀望一下，等到越來越多人拿下後，才願意脫掉口罩。

根據日本Yahoo新聞報導，日本13日全面鬆綁口罩禁令，室內外是否戴口罩交由個人自行判斷，但媒體觀察發現，在上班時間的街頭還是有很多民眾繼續戴著口罩。30多歲的受訪女性表示，雖然很想拿掉，但還在觀望；另一名50多歲男性則說，「大家都還戴著呢！但我很想把它拿下來。」

▲▼日本3月13日全面鬆綁口罩禁令，僅有少部分民眾拿下口罩。（圖／達志影像／美聯社、路透）



依據日本最新規定，儘管是否戴口罩取決於個人判斷，但政府仍建議在醫療機構、高齡者設施、擁擠大眾運輸工具上佩戴口罩。不過，大部分日本民眾仍跟著社會氛圍繼續佩戴，一名正準備上班的地鐵乘客表示，車內看起來還有8至9成的人戴著口罩，「如果摘下來的人多了，我就會拿下來了，但在此之前應該都不會脫掉。」

從13日上午開始，JR等地鐵路線皆無廣播呼籲民眾戴口罩，厚生勞動省從上星期開始就寄信通知4000名員工口罩禁令鬆綁，而13日上午有50人上班的人事科職員中，有一半以上的人都沒戴口罩，課長竹林悟史說，「拿下口罩更容易呼吸，這是邁向正常生活最值得紀念的日子。」