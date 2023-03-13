　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓半島恐迎「危機之春」！美韓大規模軍演　北韓潛艦發射巡弋飛彈

▲北韓12日上午在咸鏡南道新浦外海從潛艦「8.24英雄艦」發射2枚戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

▲北韓12日上午在咸鏡南道新浦外海從潛艦「8.24英雄艦」發射2枚戰略巡弋飛彈。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國與南韓從今（13）日0時起舉行連續11天的「自由之盾」（FS）聯合軍演，為此北韓（朝鮮）昨（12）日上午在咸鏡南道新浦港海域出動2000噸級潛艦，首度透過潛艦發射2枚戰略巡弋飛彈，飛彈飛行1500公里後精準擊中目標。分析指出，未來北韓恐怕還會發射洲際彈道飛彈，甚至有可能進行第7次核試驗。

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（13）日上午表示，軍方偵測到北韓12日早晨從咸鏡南道新浦附近海域的潛艦發射「未知」的導彈，由於南韓軍方選擇慢一天才對外界公開北韓試射導彈的消息，再加上仍未知北韓試射導彈的種類，很有可能是南韓與美國軍方仍在分析北韓試射導彈的相關數據。

考量到北韓軍方可能會使出欺瞞戰術、甚至再度進行其他軍事挑釁行動，南韓軍方才未選擇即時對外界公開北韓試射飛彈的消息。

▲北韓12日上午在咸鏡南道新浦外海從潛艦「8.24英雄艦」發射2枚戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

至於北韓官媒《朝中社》今（13）日則在報導公開部份飛彈相關數據，指出北韓軍方12日早晨出動潛艦「8.24英雄艦」至朝鮮東海（日本海）鏡浦灣海域，發射2枚戰略巡弋飛彈，為首次從潛艦發射巡弋飛彈，2枚飛彈以當初設定的8字形1500公里飛行軌道，在7563秒（2小時6分3秒）至7575秒（2小時6分15秒）的時間內擊中目標，朝鮮勞動黨中央軍事委員會對試射結果感到非常滿意。

《朝中社》表示，「透過水中發射訓練，可以藉由始終一貫的壓倒性力量來管控美帝與南朝鮮（南韓）在現今情勢下的反共和國軍事蠢動，並且明確表明我國（北韓）軍隊不變的立場，證實在多種空間下我方核戰爭遏制手段的經常性運作態勢。」

據悉，「8.24英雄艦」為2016年8月24日北韓在咸鏡南道新浦外海，首度從水裡發射潛射彈道飛彈（SLBM）北極星-1型時所使用的2000噸級潛艦，當時北韓宣稱海底試射成功，因此將該艦以「8.24英雄艦」命名。

南韓《韓聯社》指出，隨著北韓成功從潛艦發射巡弋飛彈，代表北韓從此持有「水中戰略武器」，美國與南韓的飛彈攔截網備受威脅，而軍事專家也認為北韓潛艦攻擊能力有所成長、強化，且戰略巡弋飛彈射程達到1500公里，代表南韓全境與駐日美軍基地被納入北韓巡弋飛彈的打擊範圍。

▲北韓12日上午在咸鏡南道新浦外海從潛艦「8.24英雄艦」發射2枚戰略巡弋飛彈。（圖／路透）

先前北韓最高領導人金正恩曾於11日主持朝鮮勞動黨中央軍事委員會擴大會議時表示，為了應對美國與南韓的聯合軍演，已決定實施具有實踐性的舉措，有效活用並行使戰爭遏制力。

美國與南韓將從13至23日展開為期11天的大規模聯合軍演「自由之盾」，包括提升至戰區級的聯合野外機動訓練（FTX），並集中進行雙龍聯合登陸作戰訓練、代號柚木刀（Teak Knife，斬首行動）的聯合特殊作戰訓練等20多個訓練，軍演期間美國將出動最強戰略轟炸機「槍騎兵」B-1B、神盾級驅逐艦等各種戰略資產，3月底更預計出動核動力航母尼米茲號。

軍事專家預估，美國與南韓的大規模軍演恐將觸怒平壤當局，因此不排除北韓將於軍演期間內以正常角度（30至45度）發射洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17型、發射固態燃料引擎的ICBM，甚至可能以超大型核彈頭或小型化的戰術核武進行第7次核試，韓半島（朝鮮半島）恐將迎來「危機之春」。

ET快訊
手機末碼「4碼中任1碼」　夏慕尼免費吃龍蝦
LIVE／張育成救贖之路全紀錄！悍創地獄賽程害慘中華隊　全因
預賽最悲情隊伍？　鄉民點名「它」：從天堂掉到地獄
快訊／陸新總理首次未提台獨！　李強：推進兩岸交流
快訊／楊紫瓊奪奧斯卡影后！　亞裔第一人
不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆　球迷喊：超過100分
LINE出現「2情況」高機率被盜！官方曝解決方式
矽谷銀行倒閉　一文秒懂「滅絕級災難」如何產生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年幼女兒被騷擾　勇爸用「鹿角屠殺性侵犯」全身血到警局自首

「肉色車隊」來了！裸體男女冒雨上街　抗議巴西單車地獄

饒舌歌手在舞台上摔倒「突然死亡」　超嗨觀眾嚇壞驚悚畫面曝光

「世界第2毒蛇」出現2歲女兒面前！勇爸衝上前擋住　慘被咬一口

韓半島恐迎「危機之春」！美韓大規模軍演　北韓潛艦發射巡弋飛彈

俄羅斯人妻喊話普丁　「別讓我們的兒子、丈夫去送死」

巴赫姆特戰況激烈！　澤倫斯基：已擊殺超過1100名俄羅斯士兵

日本口罩令鬆綁第1天　首相岸田赴官邸沒戴口罩「就任後首次」

華郵：台灣官員勸告麥卡錫「別在今年訪台」　避免捲入大選紛爭

美政府出手了！確保矽谷銀行客戶存款安全　阻金融風暴擴大

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

年幼女兒被騷擾　勇爸用「鹿角屠殺性侵犯」全身血到警局自首

「肉色車隊」來了！裸體男女冒雨上街　抗議巴西單車地獄

饒舌歌手在舞台上摔倒「突然死亡」　超嗨觀眾嚇壞驚悚畫面曝光

「世界第2毒蛇」出現2歲女兒面前！勇爸衝上前擋住　慘被咬一口

韓半島恐迎「危機之春」！美韓大規模軍演　北韓潛艦發射巡弋飛彈

俄羅斯人妻喊話普丁　「別讓我們的兒子、丈夫去送死」

巴赫姆特戰況激烈！　澤倫斯基：已擊殺超過1100名俄羅斯士兵

日本口罩令鬆綁第1天　首相岸田赴官邸沒戴口罩「就任後首次」

華郵：台灣官員勸告麥卡錫「別在今年訪台」　避免捲入大選紛爭

美政府出手了！確保矽谷銀行客戶存款安全　阻金融風暴擴大

立委拋「用水大戶漲水價」　經長王美花：與耗水費共同評估

包・開箱／「一目了然」的LOEWE新包又軟又好裝　甜甜圈鍊帶逼人愛上

朱立倫做球了還是不願接？　侯友宜：全力以赴讓市政建設做到位

被姪子連累欠國庫14萬　她開刀夫中風...執行署先送5千關懷

1餐乾掉一瓶威士忌！49歲男嚴重肝硬化　慈濟團隊首例換肝成功

ChatGPT恐影響教學與考招　台大率先公布指引「籲勿過度依賴」

Google、微軟在韓國發動裁員　幅度逾5%

「我們很有主場優勢！」晚接午賽程挨轟　他逆風喊3點：其他隊沒有

「沒有大聯盟球員的高傲！」他看完WBC對張育成改觀：你不是二兵

張清芳隔8年宣布攻蛋開唱　「時間曝光」嘆：下次不知什麼時候了

國際熱門新聞

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

消防員上班結果自家失火　妻兒4人喪命

日「1年換2次水」溫泉旅館社長自殺！

這ATM搶案太荒謬！爸持刀「架住兒子」沒發現

美政府出手了！　確保矽谷銀行客戶存款安全

烏正式公布　「榮光歸烏克蘭」英雄背景

僅15%人有！Google面試「最看重1點」曝光

快訊／北韓發射2枚戰略巡弋飛彈！　回嗆美韓軍演

英最大監獄「18女獄警」和囚犯發生不正當關係！

摩爾多瓦警方：破獲俄羅斯幕後操控顛覆集團

日調查：6成單身男女「放棄結婚」！

女落軌「連7列車駛過」無人知　屍體隔日才被發現

「台灣」有望出現！　英今提外交新方針

更多熱門

相關新聞

俄人妻喊話普丁：別讓丈夫兒子去送死

俄人妻喊話普丁：別讓丈夫兒子去送死

在烏克蘭東部巴赫姆特激戰之際，俄羅斯一群人妻與母親走上街頭，向總統普丁（Vladimir Putin）喊話，要求停止把她們的老公、兒子派去送死，也就是在沒有足夠訓練或物資補給的情況下加入部隊，任人宰割。

澤倫斯基：巴赫姆特超過1100名俄兵陣亡

澤倫斯基：巴赫姆特超過1100名俄兵陣亡

就任後首次　日本首相赴官邸沒戴口罩

就任後首次　日本首相赴官邸沒戴口罩

快訊／北韓發射2枚戰略巡弋飛彈！　回嗆美韓軍演

快訊／北韓發射2枚戰略巡弋飛彈！　回嗆美韓軍演

《經濟學人》封面：為台灣而戰

《經濟學人》封面：為台灣而戰

關鍵字：

日韓要聞國際軍武北韓朝鮮潛艦824英雄艦巡弋飛彈

讀者迴響

熱門新聞

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

快訊／張育成凌晨感性發文

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

26歲正妹女星「被逼3人行潰堤」暫退演藝圈！

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

路人問狗要不要10萬？價格嚇傻他

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面