日本口罩令鬆綁第1天　首相岸田赴官邸沒戴口罩「就任後首次」

▲岸田文雄13日現身官邸時並未戴口罩。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本今（13）全面鬆綁口罩令，室內外是否戴口罩交由個人自行判斷。首相岸田文雄今早現身官邸時也沒有戴口罩，是自2021年10月就任以來首次，同行的首相秘書官與警護官也沒有戴口罩。

綜合日媒NHK、每日新聞等報導，岸田文雄13日上午8時許步行進入官邸時並未戴上口罩。他向媒體記者透露，是否摘下口罩取決於個人判斷，並非強制每個人都要拿下口罩。不過岸田文雄進一步說明，在通風困難的地方、高齡者設施以及與重症化風險高者有接觸的場合，請戴上口罩，政府也已經做出相關說明。

岸田文雄過去步行前往鄰近官邸時都有戴著口罩，不過在口罩令鬆綁的第一天選擇摘下口罩，同行的首相秘書官與警護官也沒有戴口罩。官邸工作人員透露，這是岸田文雄2021年10月就任首相以來，在可確認狀況下第一次沒戴口罩。

依據日本最新規定，儘管是否戴口罩取決於個人判斷，但政府仍建議在醫療機構、高齡者設施、擁擠大眾運輸工具上佩戴口罩，搭乘航空、鐵路、巴士等將不再要求乘客戴口罩，超市、超商業者也將不再要求客人戴口罩，但工作人員多數情況在一段時間內將持續戴口罩。

日本自4月1日新學期開始，學校基本上也不再要求學生戴上口罩，在4月1日前的畢業典禮上，師生也可不必戴口罩。