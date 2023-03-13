冤獄長達48年！東京高院決定「重審」袴田巖案　衣服血痕顏色成關鍵

▲日本東京高等裁判所13日決定再審袴田巖案，圖中白衣女性為袴田巖的姐姐袴田秀子，幾十年來為弟弟官司奔波、爭取重審。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

57年前日本靜岡縣清水市（現靜岡縣靜岡市清水區）發生強盜殺人放火案，某味噌製造廠老闆一家四口遭殘忍殺害，不過警方卻在2個月後逮捕職業拳擊手袴田巖（袴田巌），儘管未取得關鍵證據，卻仍以強盜殺人罪起訴，最終導致其被判處死刑，並在監獄關押長達48年。最新消息指出，東京高等裁判所（高等法院）決定開始再審此案。

根據日媒《NHK》、《靜岡電視台》，1966年（昭和41年）6月靜岡縣清水市一間味噌製造工廠的專務橋本藤雄（41歲）連同其妻、長男與次女被發現在自家遭到殺害，同時還被放火焚燒，2個月後警方針對味噌製造工廠員工宿舍加以搜索，並在當時年僅30歲的職業拳擊手袴田巖的房間內找到一件沾有微量血跡的睡衣。

袴田巖擔任職業拳擊手時，其羽量級排名一度攀升至第6位，還一度遠征海外，退役後他選擇在清水市開小吃店，然後在味噌製造工廠做留宿工，沒想到卻碰上味噌製造工廠專務一家四口慘遭殺害的冤獄。

儘管檢警尚未取得關鍵證據，袴田巖本人亦否認犯案，但檢方每天高壓審訊16個小時，仍以被告改口認罪的自白，以強盜殺人罪嫌起訴。最後，袴田巖1980年被判處死刑定讞，其1973年在獄中寄給胞兄的信件中，更透露對於不知何時執行死刑的永無止盡恐懼感。

▲袴田巖2014年5月獲釋後返回家鄉靜岡縣濱松市召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

2014年3月，靜岡地方裁判所（地方法院）終於決定再審此案，前被告袴田巖在被關押監獄48年後，終於重新獲得釋放，審判長村山浩昭接受了辯護律師團的主張，採信了曾被認定為前被告犯行時的穿著衣類所沾血跡，與前被告本人與被害人DNA並不一致的鑑定結果，同時嚴厲批判檢警，認為檢警罔顧被告人權加以起訴羈押違反正義，東京高等裁判所隔天駁回檢方對釋放裁定提出的抗告。

此案爭議在於犯行時穿著衣類「血痕的顏色」，稍早東京高等裁判所決定再審，袴田巖今年3月10日迎來87歲生日。