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南韓「最大在野黨」黨魁疑遭下蠱！祖墳被挖洞埋石頭　咒家破人亡

▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明父母的墳墓遭不明人士挖洞破壞。（圖／翻攝自李在明臉書）

▲南韓共同民主黨黨代表李在明父母的墳墓遭不明人士挖洞破壞。（圖／翻攝自李在明臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明被控瀆職、貪腐、收賄，其過去擔任京畿道知事時的首任秘書室長本月9日在住處輕生，遺書更勸李在明「放下」，此事周末在政壇引發軒然大波。豈料，李在明父母的墳墓最近更傳出慘遭有心人士破壞，還留下寫有漢字的石頭，李在明懷疑這恐怕是詛咒家破人亡的巫術。

根據《韓聯社》、《News1》，李在明的父母合葬在慶尚北道奉化郡明湖面觀漲里，沒想到昨（12）日卻傳出遭到有心人士破壞，不僅墳頭慘遭踩踏，四方更遭到挖洞、埋石頭，李在明透過臉書上傳2張相片並發文表示，「趁後代子孫還不知道的情況下，有人在墳頭和四方挖洞，並埋下寫著漢字的石頭，這到底是什麼意思呢？」

李在明寫道，「墳頭變得很低，就好像被人壓實（就好像有幾個人在墳頭上壓實般地踩跳），這究竟是何意呢？」

從李在明發佈的相片可以看到，有一塊石頭寫上漢字「生、明、氣」，另一塊則寫上「生、明」，至於該塊石頭上的第3個漢字則暫時無法辨識。

▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明父母的墳墓遭不明人士挖洞破壞。（圖／翻攝自李在明臉書）

▲李在明父母的墳墓被人埋下2顆刻有「生、明、氣」漢字的石頭，懷疑遭人下黑巫術。（圖／翻攝自李在明臉書）

雖然李在明尚未針對此事向警方提告，不過慶北警察廳已於今（13）日成立調查小組，由重案犯罪搜查隊、刑警等構成，將透過現場鑑識工作、調閱附近監視器、周邊探訪等釐清真相。

隨後，李在明又發文解釋墳頭被埋下寫著漢字「生、明、石」石頭的真相，「在問過他方意見後，這應該是屬於一種黑巫術，在墳墓四方穴位挖洞，並埋下不祥之物的儀式。其用意在於透過阻擋墳墓的穴位，詛咒後代子孫家破人亡。」

李在明表示，「這裡是父親1986年12月下葬、2020年3月母親合葬的墳墓。長輩有交代不能隨便處理這些凶物，因此將會舉辦簡單的儀式後，在幾天以內去除。」

►南韓「最大在野黨」黨魁李在明涉貪　心腹輕生亡！留遺書勸：放下吧

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