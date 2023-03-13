　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

咳嗽一查竟是癌前病變！「半年前吃蝦」惹禍　他崩潰：以為是抽菸

▲▼男子咳嗽半年多才知肺中嗆入蝦殼。（圖／翻攝自經視直播）

▲男子咳嗽半年多才知肺中嗆入蝦殼。（圖／翻攝自經視直播）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢一名李姓男子近日咳嗽咳出血，就醫檢查後被告知，肺部出現大面積感染現象，甚至已出現癌前病變，罪魁禍首正是一個卡在肺中半年的異物。原來，他半年前吃蝦時不慎嗆到，導致蝦殼卡在肺中。他後悔莫及沒早點重視自己的咳嗽，「以為是自己抽菸所致。」

據《經視直播》報導，李男回憶，愛吃蝦的他去年6月和朋友宵夜聚餐期間，被朋友的話逗笑，不慎將蝦殼嗆咳進肺中。

可當時他對自己咳嗽沒有在意，結果就是咳了半年多都沒好。近日，他就醫後對自己的行為後悔不已，「以為是抽菸所致。」

隨後，蝦殼被醫生手術取出，醫生稱，取出異物時還聞到一股濃臭味。醫生分析，因為機械摩擦、辣椒刺激和感染等因素，造成蝦殼周圍出現肉芽腫。目前，李男正接受進一步治療。

肺裡嗆進東西怎麼辦？醫生提醒，肺裡面嗆進東西以後，要根據物體的性質大小選擇合適的方法治療。一般可以通過劇烈嗆咳咳出體外，也可以利用腹部按壓法或者通過支氣管鏡取出來。

他指出，當肺裡面嗆進東西的時候，就會出現劇烈咳嗽，如果東西比較小或者是液體性的就可以通過劇烈的嗆咳，把這些東西排出體外。還可利用腹部按壓法排出異物，如果異物進了氣管堵住氣管，可以使用用力按壓腹部的方法，使肺強烈收縮，利用氣流衝擊把異物噴出來。

醫生也警告，如果異物比較深或者通過其他方法不能取出的，可以使用支氣管鏡進入支氣管內到達異物的位置，然後把異物取出來。

ET快訊
台中新影城再+1！　開幕日期曝光
Selina懷孕！名醫：35歲以上半數有子宮肌瘤　1關鍵不影
「黑暗騎士」喜歡台式應援手癢想投　看張育成全場敬禮印象深刻
主辦國還遇「地獄賽程」體育署不管？　教育部回應了
快訊／諾貝爾獎得主大江健三郎逝世　享壽88歲
快訊／Selina懷孕　寶寶超音波照曝光
快訊／新莊車禍　20多歲騎士當場死亡
快訊／韓國確定淘汰！連3屆首輪遊　澳洲隊史首進8強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

咳嗽一查竟是癌前病變！「半年前吃蝦」惹禍　他崩潰：以為是抽菸

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝...專家回應了

二三孩家庭「考高中加10分」！　山西催生大招熱議

3年防疫有必要？　李強指「完全正確」：不到2個月恢復很了不起！

快訊／陸新總理未提台獨！　李強：堅持一中、九二共識推進兩岸交流

李強首度亮相！直言5%GDP目標「不容易」：要穩中求進

要求「機長開快點」真提早到！乘客被挖身分不簡單　航空公司回應

新疆多座火山口如眼睛戴上隱形變色片　鳥瞰下成大自然調色盤

矽谷銀行倒閉…網傳陸地產大亨「鉅款被套牢」 ！潘石屹闢謠

快訊／陸全國人大閉幕！　習近平：堅持「九二共識」反台獨活動

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭古巴雙轟狙擊　1:7吞敗...無緣晉級下一輪

男童當哥吉拉闖城市模型　建築遭壓爛...維修費近9萬

《黑暗榮耀2》惡女有報應嗎　朴涎鎭最後下場公開

撒基努霸總式寵妻「我怕太太！」　不敢對視老婆…遭小S虧：窩囊XD

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

咳嗽一查竟是癌前病變！「半年前吃蝦」惹禍　他崩潰：以為是抽菸

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝...專家回應了

二三孩家庭「考高中加10分」！　山西催生大招熱議

3年防疫有必要？　李強指「完全正確」：不到2個月恢復很了不起！

快訊／陸新總理未提台獨！　李強：堅持一中、九二共識推進兩岸交流

李強首度亮相！直言5%GDP目標「不容易」：要穩中求進

要求「機長開快點」真提早到！乘客被挖身分不簡單　航空公司回應

新疆多座火山口如眼睛戴上隱形變色片　鳥瞰下成大自然調色盤

矽谷銀行倒閉…網傳陸地產大亨「鉅款被套牢」 ！潘石屹闢謠

快訊／陸全國人大閉幕！　習近平：堅持「九二共識」反台獨活動

「全台蛋荒」國軍改喝國產豆奶　農糧署今開會調度貨源

傳郭台銘揪柯文哲合體「吃閉門羹」　柯辦：白沙屯後有再聯絡

黃國書宣布不連任立委　柯建銘：黨有黨的機制

蘿莉塔「很缺錢」做完羊膜穿刺連趕2通告！孕肚狂抽動：回家立刻昏迷

抽中有望現賺6萬！群創小金雞睿生15日開放申購　承銷價70元

今年稅收超徵再發現金？　朱澤民：目前沒這打算

女大生赴約遭逼「買點數」...不買就斷手腳！超商店員報警解圍

外面傳聲響以為遭小偷！她開門見浣熊躲屋簷對望　還直接敲門討食

登山健行安全我守護　南消二大結合科技辦理搜救訓練！

殷巴爾的表態 率TSO演出蕭士塔科維奇第13號交響曲

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

大陸熱門新聞

國小弟撿到70萬金飾報警　失主送超級大禮

乘客要求機長開快點真提早到！航空公司回應

麻煩機長開快點！轉機來不及了 飛機真的提前20分鐘降落

快訊／陸全國人大閉幕！　習近平：堅持「九二共識」反台獨活動

快訊／陸新總理未提台獨！　

一人救一城！ 陸女在沙漠種樹16年推翻「縣城消失」預言

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝

OL上午錄取下午報到　入職嚇到閃辭

習家班「對台」成員就位

89歲老先生爬8公尺高坡逃離養老院 受困後山被救：想家了

7歲兒斷臂！爸求「把飛機叫回來」暖心結局曝

他咳嗽一查竟是癌前病變！半年前吃蝦惹禍

瘋傳在矽谷銀行千億資金被套！潘石屹闢謠

萬獸之王瘦成「排骨獅」搖晃步伐惹人憐 園方急回應：年紀太大了

更多熱門

相關新聞

女確診完狂咳2周！醫一照：像被「散彈槍」打到

女確診完狂咳2周！醫一照：像被「散彈槍」打到

總統府資政辜寬敏日前因肺腺癌病逝，享耆壽97歲。而肺腺癌佔目前肺癌中人數大宗，約超過六、七成。肺腺癌初期症狀不明顯，常被誤認為是感冒。有醫師分享，有兩名女性患者都是不停咳嗽，最後檢查發現是肺腺癌，而台灣有這麼多女性罹患肺腺癌的原因，目前主要歸納為家族遺傳及基因等影響。

醫示警「1可怕病原體」出沒害人！網憶：咳到肺要掉出來

醫示警「1可怕病原體」出沒害人！網憶：咳到肺要掉出來

只有輕微咳嗽！醫一掃…驚見「整片滿天星」肺癌到處轉移

只有輕微咳嗽！醫一掃…驚見「整片滿天星」肺癌到處轉移

女狂咳超過5年！醫一掃「爆漿香腸」塞滿肺

女狂咳超過5年！醫一掃「爆漿香腸」塞滿肺

口罩2／20鬆綁！他點出1規定「不合理」

口罩2／20鬆綁！他點出1規定「不合理」

關鍵字：

咳嗽蝦殼

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Selina宣布懷孕！認愛小7歲男友1年當媽了

中華隊無緣東京！他成唯一晉級8強台灣人

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

曾染毒滿臉瘡　她仙氣現況太驚人

台灣下屆先打資格賽？網轟蠢制度

春雷要響了　「解渴鋒面」報到時間曝

Selina懷胎12周「公開寶寶小名」！　前夫張承中說話了

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

不只張育成！中華隊「1低調強者」被推爆

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

路上超常見！台灣男生幾乎「1髮型」關鍵曝

中華隊被爆料晚接午！悍創總監講這句遭灌爆

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

快訊／張育成凌晨感性發文

路人問狗要不要10萬？價格嚇傻他

更多

最夯影音

更多
對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質

對手抹油？餅總發現頻摸褲　古巴教頭：沒查到禁用物質
萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

萬華警突遭攻擊眼鏡碎裂！　51歲男出拳偷襲+罵三字經

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

一聽「去不了日本」張育成哭了　謝球迷力挺：國外沒人站我這

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

中華隊遭淘汰...張育成落淚！　首發聲：我們讓世界都看見了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面