咳嗽一查竟是癌前病變！「半年前吃蝦」惹禍　他崩潰：以為是抽菸

▲男子咳嗽半年多才知肺中嗆入蝦殼。（圖／翻攝自經視直播）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢一名李姓男子近日咳嗽咳出血，就醫檢查後被告知，肺部出現大面積感染現象，甚至已出現癌前病變，罪魁禍首正是一個卡在肺中半年的異物。原來，他半年前吃蝦時不慎嗆到，導致蝦殼卡在肺中。他後悔莫及沒早點重視自己的咳嗽，「以為是自己抽菸所致。」

據《經視直播》報導，李男回憶，愛吃蝦的他去年6月和朋友宵夜聚餐期間，被朋友的話逗笑，不慎將蝦殼嗆咳進肺中。

可當時他對自己咳嗽沒有在意，結果就是咳了半年多都沒好。近日，他就醫後對自己的行為後悔不已，「以為是抽菸所致。」

隨後，蝦殼被醫生手術取出，醫生稱，取出異物時還聞到一股濃臭味。醫生分析，因為機械摩擦、辣椒刺激和感染等因素，造成蝦殼周圍出現肉芽腫。目前，李男正接受進一步治療。

肺裡嗆進東西怎麼辦？醫生提醒，肺裡面嗆進東西以後，要根據物體的性質大小選擇合適的方法治療。一般可以通過劇烈嗆咳咳出體外，也可以利用腹部按壓法或者通過支氣管鏡取出來。

他指出，當肺裡面嗆進東西的時候，就會出現劇烈咳嗽，如果東西比較小或者是液體性的就可以通過劇烈的嗆咳，把這些東西排出體外。還可利用腹部按壓法排出異物，如果異物進了氣管堵住氣管，可以使用用力按壓腹部的方法，使肺強烈收縮，利用氣流衝擊把異物噴出來。

醫生也警告，如果異物比較深或者通過其他方法不能取出的，可以使用支氣管鏡進入支氣管內到達異物的位置，然後把異物取出來。