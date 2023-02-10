口罩2／20鬆綁！他點出1規定「不合理」：要影響多少健康的人？

▲招名威認為，有發燒或呼吸道症狀者應戴口罩。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布，自2月20日起實施室內口罩鬆綁，但2類場所包括醫療照護相關及公共運輸仍須戴口罩，其餘由民眾自主決定。不過，在指揮中心公布的政策內容中，毒理學家招名威點出，其中一項「有發燒或呼吸道症狀建議戴口罩」，不合理。原因是有相關症狀者，本就該列為「強制應該戴」的範圍。

指揮中心公布室內口罩放寬政策，2月20日起除了「醫療照護機構」和「公共運輸等場所及特殊運具」仍須戴口罩之外，若「有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫力低下者外出時、人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所、和年長者與免疫力低下者密切接觸時」，也都建議戴口罩。

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不過，招名威表示，口罩是要鬆綁，但在規範內容「建議戴口罩」的特殊情境中，「有發燒或呼吸道症狀」只被列在建議戴的範圍，讓他直呼「不合理」。

招名威指出，有這樣症狀的人就應該戴起口罩，甚至該劃歸在強制「應該戴」的範圍，因為健康的人並不會有發燒或是有呼吸道症狀，如此一來「是要影響多少健康的人呢？」

對於口罩政策的規範，指揮中心表列最新內容，包括「醫療機構、醫事機構、老人福利機構、長照機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身障服務機構、公共運輸及特定運具」仍須戴口罩之外，其餘室內場所由民眾自主決定是否戴口罩。

指揮官王必勝表示，除了車廂、船舶、航空器和場站之外，在救護車和復康巴士上也須戴口罩，但在規定戴口罩場所，如需飲食、拍照則可拿下。

另外，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，則依教育部及衛福部規劃，開學後先加强相關防疫措施，如疫情穩定，自3月6日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室內脫口罩。