這512人加薪了！　蔣萬安宣布：北市托育人員月薪最高達3.8萬元

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安13日走訪南港托嬰中心，提及台北市公辦民營托嬰機構托育人員薪資標準，現行為3萬4000元，因應中央加薪1485元（每月3萬5485元），所以北市再加碼2515元，使月薪最高可達3萬8000元，預估512位托育人員受惠。

▲台北市長蔣萬安參訪南港托嬰中心暨公辦民營托嬰機構托育人員薪資政策發布。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安13日上午參訪南港托嬰中心，並且於會中宣布公辦民營托嬰機構托育人員薪資政策。蔣萬安表示，自己早上跟妻子石舫亙打理好孩子後才出門，「每天都像是在打仗」，所以自己完全可以了解托育人員的辛苦，得承受很大壓力與責任。

蔣萬安指出，現在台北市公辦民營托嬰機構薪資標準3萬4000元，中央曾於去年10月宣布，2023年起全國公托托育人員加薪至每月3萬5485元，但中央所訂新資標準與非營利幼兒園的薪資水平仍有落差，所以市府整合中央及北市預算，規劃托育相關科系大學畢業的托育人員起薪提升至3萬8000元。

蔣萬安提及，另外將訂有每年的考核調薪機制，確保表現良好的托育人員可以每年調薪，相信對第一線托育專業的精進和人員的久任穩定有鼓勵效果。社會局補充道，目前台北市共有81家公辦民營托嬰機構，收托服務1712名，未來將再增加22處。

會後，針對預估受惠人數為何，蔣萬安回應，約有512位老師可望受惠，同時還會增加公托據點，同時希望將品質提升，最重要是讓優質教保人員留在場域照顧孩子。

另外，關於之前準公托加碼1000元，外界質疑效果有限，蔣萬安說，「我們一步步來，希望推出好政策後，得到市民朋友反饋，接下來都會有完整規劃一項項提出。」