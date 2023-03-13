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陸臨時工「上班拍抖音」疑外洩市民個資　蔣萬安：未接觸到機密資料

▲▼台北市長蔣萬安參訪南港托嬰中心暨公辦民營托嬰機構托育人員薪資政策發布。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安參訪南港托嬰中心暨公辦民營托嬰機構托育人員薪資政策發布。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安繼日前被爆，遭他人冒名創辦抖音（TikTok）假帳號，12日再被民進黨台北市議員簡舒培發現，有一名中國大陸籍臨時工在上班時間玩抖音，影片內容中出現市民個資，質疑嚴重危害資安。對此，蔣萬安13日回應，該人員已經離職，沒有接觸到市府機密資料。

蔣萬安13日上午參訪南港托嬰中心，會後接受媒體訪問。針對議員爆料中國大陸籍臨時工將民眾個資放到抖音，蔣萬安表示，經了解，該人員是配合勞動部安心就業計畫媒合，並到北市衛生局協助，時間為去年8月時聘用，現在已離職，主要負責一般庶務跟搬運工作，不會接觸到相關市府機密資料，再次要求所有市府員工在上班時間禁止從事非公務的業務。

至於該陸籍臨時工自己在YouTube影片上爆料，工作內容包括碎紙一事，蔣萬安回應，就是一般行政庶務，這部分現在正請衛生局釐清其相關工作範圍，並做後續緊急處置。

台北市副發言人蔡畹鎣補充道，該名已離職臨時工所上傳的影片，多數為蔣萬安的公開行程，或蔣萬安社群平台所發布的內容；由於是公開行程並且位在公開場所，沒有私人行程外洩的疑慮。

▲▼台北市長蔣萬安參訪南港托嬰中心暨公辦民營托嬰機構托育人員薪資政策發布。（圖／記者袁茵攝）

▼民進黨台北市議員簡舒培爆料，北市府聘用一名中國大陸籍臨時工，卻在上班時間拍攝含有市府公務資料與市民個資的影片，並且上傳至中國抖音。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）

▲▼民進黨台北市議員簡舒培爆料，北市府聘用一名中國大陸籍臨時工，卻在上班時間拍攝含有市府公務資料與市民個資的影片，並且上傳至中國抖音。（圖／翻攝自簡舒培臉書粉專）

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