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誠品「借屍還魂」爭議　嫌租金貴撤出K區地下街又借殼上市

台北車站K區地下街（圖／東森購物提供）

▲台北車站K區地下街。（圖／東森購物提供）

政治中心／台北報導

誠品自2010年起得標營運台北車站K區地下街，但在疫情期間多次請求減租，並於2022年9月提前終止租約，然而又簽了一份短期4個月合約，卻使租金從每個月826萬驟降至400萬元；台北市政府於2022年10月招標時，誠品以持股100％的台詮股份有限公司投標，這讓台北市議員應曉薇當時不禁質疑有借屍還魂、圖利弊端的問題。

台北車站K區地下街誠品站前店在2022年底遭踢爆，有先違約再投標的「借屍還魂」弊端，時任的台北市長柯文哲也坦言有「法律漏洞」，而北市的市場處則決定重新辦理招標，增訂「誠品條款」要求得標人不得委託誠品生活公司經營使用本案所定房地。當時，台北市議員應曉薇也發表評論，除了肯定柯文哲及市場處依法依規外，也特別提醒別讓誠品以「借名」或其他迂迴方式再次參與投標，以維護招標公平公正。

回顧誠品在K區地下街爭議，應曉薇13日接受訪問時，誠品在疫情期間以營業問題為由，要求跟台北市政府市場處解約，但市場處不同意解約，最終解約沒有成功，卻將租金從約900萬降至400多萬元，幾乎是打對折的價格，並用此打對折價格與誠品再簽3個月合約。

應曉薇回顧，當時市府要採購招標的時候，也未將金額調整回原本的900多萬元，仍是400多萬元，嚴重低估台北市地下街財產；結果誠品因為看到市府將租金調降，所以又有意思想要營運，然而依照採購法規定，若跟市府提早解約的公司，就不能再參與標案，因次找來了100％持有的台詮股份有限公司投標，通過資格標審查。

後來，時任的台北市長柯文哲訂出「誠品條款」，投標資格為曾承租或使用市有不動產的公司，並於本招標案公告日前3年內，因違反契約約定經本機關終止或解除契約，或申請提前終止契約情事者，均不得參加投標或作為決標對象，還特別規定得標人不得委託誠品生活公司經營使用本案所定房地，最終K區地下街爭議才落幕。對此，應曉薇認為，招標所發生的爭議，台北市市場處也應負相當程度責任。

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