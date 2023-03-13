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大陸 大陸焦點 特派現場

煮熟雞蛋放20年竟成「紅寶石」！神奇照片曝...專家回應了

▲▼ 。（圖／）

▲放了20年的水煮蛋，在燈光下像一顆紅寶石。（圖／翻攝自星視頻）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣近期掀起「缺蛋潮」，擁有蛋蛋成了民眾「炫富」表徵，但雞蛋成「紅寶石」你見過嗎？大陸一名女子近日分享自己將水煮蛋放了20年，竟變成紅色凝狀物，宛若一顆「紅寶石」，神奇模樣引網熱議，網友看了直呼「雞蛋界的法老」。

據《瀟湘晨報》報導，山東省濟南市一名傅姓女子，近日在社群平台曬出一顆「久放20年水煮雞蛋」的照片，在網上掀起熱烈討論。傅女表示，2003年她就讀小學時，與母親到超市購買了一顆「比一般雞蛋小」的雞蛋，媽媽將其煮熟後讓她帶至學校吃。

不料，她隔了2、3天才想起雞蛋還在書包中，怕壞掉不敢吃，但又捨不得扔，於是將蛋冰進冰箱，過了2個月，媽媽整裡冰箱才發現這顆蛋，但這顆蛋經過縮水，變得和開心果大小相似，且「質感像塑膠珠子，顏色接近皮蛋色，不過放在燈下照，會呈現血紅色」。

▲雞蛋久放20年，竟成「紅寶石。（圖／翻攝自星視頻）

▲女網友將顏色接近皮蛋色的水煮蛋放進戒指盒保存。（圖／翻攝自星視頻）

傅女之後就將蛋放進戒指盒保存，近日再將蛋拿出時，已經時過20年，而這顆蛋也沒腐爛，只是上面出現不少裂痕，神似「紅寶石」。網友們得知後紛紛留言，「雞蛋界法老」、「時間讓雞蛋變成紅寶石」、「水煮雞放久會腐爛變臭，這應該已變成鹹蛋或皮蛋」、「好美的顏色」。

對此，湖南師範大學生命科學學院教授鄧學建表示，這類雞蛋被稱為「小蛋」、「鴿子蛋」、「鬼蛋」，其實是母雞產的異常蛋，通常只有蛋白、沒有蛋黃，而目前的顏色已不是當初的樣子，至於是什麼原因導致雞蛋變成現在的顏色，則待微生物學專家解釋。

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