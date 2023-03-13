男嬰吃雞蛋過敏！送醫途中哭到快沒聲　阿嬤求警開道7分鐘趕到

記者許權毅／台中報導

家住神岡的一名7個月大男嬰9日突然哭不停，家人發現男嬰臉部紅腫、嚴重過敏，趕緊開車要往梧棲童綜合醫院掛急診，心急之下自行開車，卻發現沿途車多，眼見男嬰哭聲越來越薄弱、甚至手腳捲曲，男嬰阿嬤發現派出所趕緊跳下車求救，員警一聽馬上駕車協助開道，最終縮減7分鐘黃金時間，事後家屬則說明，男嬰經診斷是吃雞蛋過敏，所幸警方及時幫忙。

▲家住台中神岡的一名男嬰食用雞蛋後過敏，家屬前往醫院途中急求員警幫忙開道，最終縮短黃金7分鐘。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



事發在9日14時許，一名阿嬤衝進清水分局清泉派出所，著急地說：「趕緊吔！我孫子很嚴重，幫忙一下(開道)，拜託！」員警一聽研判事態緊急，若救護車反而延誤搶救時間，馬上駕駛巡邏車協助開道，沿中清路、三民路往台灣大道的梧棲童綜合醫院，原本約14分鐘的路程，縮短到7分鐘。

家人事後表示，男嬰當天食用了雞蛋，結果下午突然哭不停，一看發現臉部紅腫疑似過敏，自行送醫途中男嬰哭聲越來越薄弱，甚至出現呼吸困難、手腳捲曲等狀況，到院經醫師檢查，確定因食用雞蛋過敏。家屬也說，所幸有員警及時幫忙，男嬰經搶救已經順利出院，10日特別到清泉所，當面感謝員警。