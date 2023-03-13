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滿志剛發千顆雞蛋遭轟「囤蛋」！徐巧芯曝原因打臉：沒有社會經驗

▲▼台北市議員徐巧芯10日下午受訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲徐巧芯揭露滿志剛發放的雞蛋來源，狠狠打臉「囤蛋」的說法。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

2023世界棒球經典賽開打後，有不少政治人物發出祭品文，只要中華隊能夠得勝，就會免費發放物資。不過，台北市青工總會長滿志剛11日兌現祭品文，發放1,000顆雞蛋，卻遭綠營痛批「囤蛋」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯則出面回擊，同時說出了雞蛋的出處，直接狠狠打臉。

滿志剛11日兌現祭品文，在徐巧芯的陪同之下，送出1,000顆雞蛋給民眾，不料此舉引起綠營不滿。民進黨前發言人吳濬彥在臉書上痛批，國民黨打缺蛋，卻趁著WBC的熱潮買了上千顆蛋發放給支持者，「稱缺蛋卻有辦法囤一堆可以發，不覺得衝突嗎？」

吳濬彥認為，用這種「缺蛋還發蛋」的操作方式來搏版面，實在非常低級。對此，徐巧芯則在中天節目《周末大爆卦》表示，她家中以前經營的是早餐店，購買的雞蛋是一箱一箱在買，每箱蛋平均價為600元，便宜的話會落在450至500元之間，碰上禽流感、蛋價貴時則是一箱900元，這種價格就會讓店家叫苦連天。

▼徐巧芯表示，自己家中以前有在經營早餐店，購買的雞蛋都是「營業用蛋」，與民生洗選蛋並不衝突。（圖／ETtoday資料照）

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者陳家豪攝）

徐巧芯說，目前每箱雞蛋的蛋價已大幅超過900元，落在1,450元至1,500元之間，漲價幅度相當大，可見對店家而言衝擊有多大。此外，徐巧芯還說，這種店家的商業用蛋，與一般民生的「洗選蛋」是完全不同的領域，這是綠營某些沒有社會經驗、高高在上的人用自以為是的角度來看待，才會覺得有「囤蛋」的狀況。

徐巧芯提到，這次發放1,000顆雞蛋，大約是4箱左右的量，而一般早餐店平均每周要用9、10箱左右，因此這次發放的雞蛋對店家來說還算少數，如果因為今天買了這1,000顆蛋，就導致供應量不足，意味著蛋不夠的問題相當明顯，而非人家買了1,000顆蛋來囤。

▼滿志剛發放雞蛋，遭綠營轟「囤蛋」。（圖／翻攝臉書／滿志剛）

▲▼滿志剛發放雞蛋，遭綠營轟「囤蛋」。（圖／翻攝臉書／滿志剛）

徐巧芯也解釋，當時之所以會有這箱蛋，是因為旁邊的店家是滿志剛的朋友，同時也相當支持中華隊，所以才會一起響應，把自己訂到的蛋拿來分享，這些蛋也不是民眾買得到的「洗選蛋」，沒道理因為發了商業用蛋，就導致民生缺蛋。

 

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