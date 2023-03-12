藍營祭品文發千顆雞蛋　他：這種操作非常低級

▲2023WBC世界棒球經典賽中華隊得預賽首勝。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2023WBC世界棒球經典賽開打，不少政治人物發出祭品文，盼能為中華隊集氣，不過，國民黨台北市青工總會長滿志剛選擇發的卻是1000顆雞蛋，讓前民進黨發言人吳濬彥痛批，國民黨打缺蛋，如今卻發蛋，「這種操作方式去作秀搏版面，我是覺得非常低級。」

吳濬彥指出，不知道國民黨去哪裡買這些雞蛋，稱缺蛋卻有辦法囤一堆蛋可以發不覺得衝突嗎？同樣參加活動的國民黨台北市議員徐巧芯說是因為滿志剛有認識朋友可以買到雞蛋，一般通路還是會買不到雞蛋，「國民黨的意思是什麼？市場上有缺蛋，但靠國民黨的關係特權就是可以買到蛋的意思嗎？滿志剛要不要介紹你的雞蛋很有力朋友給在一般通路買不到蛋的民眾有個管道可以買？」

吳濬彥說，全球禽流感肆虐、俄羅斯侵略烏克蘭戰爭影響或蛋雞強制換羽不生蛋等複合原因影響雞蛋產量波動是事實，政府穩定市場、民生物資充足責無旁貸，所以現在正在橫向調度跟進口雞蛋確保架上有便宜雞蛋可以吃。國民黨打缺蛋，卻搭著世界棒球經典賽的熱潮買上千顆蛋去發給支持者，然後國民黨支持者們來排隊再罵缺蛋給媒體報新聞，罵缺蛋、罵因為綠營執政所以要排隊。這是什麼設定矛盾的低級行動劇？

吳濬彥強調，政府應該被監督，但用「缺蛋還發蛋」這種操作方式去作秀搏版面非常低級。