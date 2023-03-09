前男友太爛！90K妹問「只差無法啪啪」單身哪裡輸　全場吵翻

▲交過2任男友，一個太渣、一個媽寶，因此原PO寧願單身。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「除了不能做愛以外，單身有什麼輸的嗎？」一名妹子透露，前任男友一個渣、一個媽寶又摳，最後都分手收場，如今她單身1年多了，事業如意年薪約有百萬，結果身旁親友狂催婚，讓原PO感到很迷茫。原PO認為，就怕下一個男友也很雷，加上不少夫妻都個別財產、生活AA制，因此不認為結婚有什麼好處。

一名25歲女網友在Dcard表示，目前月收入7至9萬，年薪差不多100萬元，事業蒸蒸日上的她，老是被媽媽、女同事或女同學狂催婚，讓她壓力如山大。

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事實上，原PO曾交過2位男友，第1任學歷高又帥，殊不知是個劈腿渣男；後來原PO學乖了，不介意第2任的外表，「長得很醜很醜的男生...交往1年後被雷到一個極致」，原來對方是個終極媽寶又小氣，嘗試溝通完全無效，於是原PO氣得分手。

遇到超雷對象，讓原PO直言擇偶好困難，「想要一份穩定的感情，就必須接受男生的平凡 （沒錢、不帥）；想要一個完美的對象（帥或有錢），就要接受他三心二意！」

如今原PO已單身1年多了，卻不渴望有新的戀情降臨，這種兩害相權取其輕的選擇，她寧願一個人就好。對此，原PO也詢問大家看法，「反正現在連夫妻都個別財產、生活都AA制，我真的不知道除了不能做愛以外，單身還有什麼缺點？」

文章曝光後，底下網友卻傻眼回應，「你錯了，會出軌的人就是會出軌，無關長相金錢，只是長相好又有錢更有機會出軌而已」、「想法也太極端了吧」、「我覺得你觀念怪怪的，才交過幾任就覺得所有男生的種類你都遇過了？」「妳現在25歲你有條件+有選擇，再過5年後，你想談戀愛的選擇會更少」、「我認為心靈上的交流也是很重要的，很想找一個跟我心靈契合的另一半」、「單身不能做愛？你是不是誤會了什麼」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

