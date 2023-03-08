正在激戰！男友閉眼「想1件事」超持久　女友認證秒噴笑

▲男友激戰都閉著眼，真相超爆笑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

享受愛撫的刺激感時，大家會好奇另一半在想什麼嗎？一名妹子笑稱，時常看到男友閉眼激戰，或是轉頭彷彿思索事情，真相超展開，原來男友想持久一些，竟正在算數學題，上次是19×26，最近一次則是算3的9次方，結束後還要原PO按計算機驗算，讓原PO實在是哭笑不得。

一名女網友在Dcard分享害羞經歷，每次與男友翻雲覆雨時，發現男友常閉著眼睛，或是轉頭不看原PO，直到激戰結束後，原PO忍不住好奇詢問男友，「你都在想什麼？九九乘法表嗎？」

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之所以會這麼問，原PO解釋是「看過文章...有些男生不想那麼快射，就會想別的事分心。」結果男友的答案讓原PO瞬間噴笑，「不是欸，那太簡單了，我剛剛在想19×26。」原PO又追問「那你有算出來嗎？」男友又回「沒有，算到一半卡住，然後太舒服了，就不行了！」一番話讓原PO笑到母湯。

而最近一次愛撫時，原PO發現男友特別持久，於是忍不住邊開戰邊問「你算好了嗎？」男友回應「我算的比較難...還沒」，原PO好奇反問這次算多少？男友秒回「3的9次方」，讓原PO大爆笑。

床戰結束後，男友第一件竟是要原PO打開計算機，要確定3的9次方是不是19683，結果答案真的沒錯，再度讓原PO哭笑不得。

超鬧的文章曝光後，一票妹子也紛紛笑回，「我會直接出題給他算，算對算錯我也不知道，畢竟我都無法心算，後來他都叫我大力捏他就好了」、「男友說他也想九九乘法表或是紅豆生南國，不然就是抬頭看很醜的壁紙」、「在想工程數學，不然太專心真的很快就不行了哈」、「我男友會邊做愛邊看電視，不然會很快就射了」、「原來還有這樣...我以為是樣子太醜了，不忍直視」。