「郭柯配」機率曝　柯文哲開出願當副手3條件

▲柯文哲（圖）直攻總統態度明確，私下曾開出願當副手的條件，透露他無意當郭台銘副手。



圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲備戰2024總統選舉動作不斷！本刊掌握，柯將在四月展開為期三週的訪美行，對內則啟動「柯P來了」陸戰計畫，而他與鴻海創辦人郭台銘搭配競選的機率則微乎其微，私下言談中在在透露無意當郭副手的心跡。

本刊掌握，柯曾多次在不公開的聚會向友人及親近幕僚提及，自己不是不可能當副手，但前提是「有沒有夠強的企業界人士要出來」，柯甚至還對友人說，「有沒有一個人，有郭台銘的財力跟實力，但沒有郭的缺點」，只要找得到這樣的人，他就願意當副手成就大局；至於當郭的副手，除了柯本身沒意願，柯營多數幕僚也直言，二人個性都很強硬，怎可能搭得起來。

柯文哲力拚總統大選，近一個月動作不斷，不只全程徒步參與九天八夜的白沙屯媽祖進香活動、騎單車一日北高，近日更由黨秘書長周台竹宣布，4月8日起將率團訪美21天，積極備戰2024的意味不言可諭。

▼郭台銘（圖）一席「等國民黨一套辦法」掀藍營矛盾。柯營認為，政壇熱議的「郭柯配」機率微乎其微。



對於政壇熱議的「郭柯配」話題，是否可能當副手、與鴻海創辦人郭台銘搭配競選？柯文哲2月底受訪僅表示，「現在講還太早了」，並稱自己的態度是團結一切可團結的力量，10個月以後的事，變化還很大，到時候再來處理。

不過，本刊掌握，柯直拚總統的態度明確，不但私下多次向友人及幕僚表示，「與郭合作可以，但怎麼可能配得起來」，直言自己無意當郭的副手，不只如此，郭與柯二陣營私下儘管一直有聯繫，但近日郭營主動接觸柯營，想安排二人在一場活動合體，柯卻讓郭大吃閉門羹，由此看來郭柯配僅止於話題，成形的機率微乎其微。



更多鏡週刊報導

【全文】郭台銘揪合體吃閉門羹 柯文哲開3條件願當副手

【柯三條件當副手1】揪合體卻吃閉門羹 揭柯文哲冷對郭台銘內幕

【柯三條件當副手2】安排訪美頻碰軟釘子 柯P急找她當救兵