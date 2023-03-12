2024支持侯友宜還是郭台銘？　宋楚瑜：重點是願景與兩岸主張

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

適逢國父孫中山逝世98週年，親民黨主席宋楚瑜今（12）日赴國父紀念館參與紀念儀式，被現場媒體詢問，如何看待新北市長侯友宜及鴻海創辦人郭台銘挑戰總統大位？宋楚瑜表示，大家都有選擇參選的權利，就交給選民決定。他並強調，重點是要能夠帶給台灣人民什麼願景，以及對兩岸和平提出什麼主張，這才是最要關心的事情。

媒體詢問，新北市長侯友宜是否適合擔任總統？宋楚瑜對此表示，如果當初 2000年大家選他當總統，台灣會變成現在這樣嗎，「所以我不必再怨嘆，我盡了我的努力」。宋並重申「3個找回」，呼籲所有來跟他交談的政治人物，只要把剛剛講的重點好好做好，就一定會得到人民支持；而他自己現在要努力的，就是持續大聲疾呼，找回在台灣奮鬥的目標和理想，落實孫中山主權在民的理念。

而針對郭台銘參選總統，宋楚瑜則說，他不評論任何人的意願，大家都有選擇參選的權利，而且現在是人民當家作主的時代，就讓讓選民去做決定，他也不必要替選民去做任何決定。宋強調，重點不是勝選而已，而是當選之後會帶給台灣人民什麼願景，以及對兩岸和平提出什麼主張，這才是最要關心的事情。

至於「藍白合」能否贏得2024大選？宋楚瑜重申，重點不是誰贏誰，反而大家都沒強調，贏了要做什麼？他直言，這才是老百姓最掛念的事情，否則每個人都說要重新執政，但卻沒有好好把人民的期待與希望做好。他說，他不要批評，而是要規勸和期勉，大家一起守護我們多少年來的成果，一起遵守孫中山先生的遺訓。