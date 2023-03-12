史書華13萬粉專剛下架　2「分靈體」也遭紅標！他嘆：到底是多怕我

▲盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

記者閔文昱／綜合報導

「盾牌牙醫」史書華經常在粉專評論時事，長久下來累積13萬人追蹤，粉絲黏著度、支持度極高，但近日因多次違反社群守則而遭移除。為此，他也創設多個分身粉專，但仍逃不過被檢舉命運，其中2個「分靈體」被列為「紅標」，讓他無奈直呼「追殺成這樣？藍白小粉紅粉們到底是多怕我？」

史書華在經過民進黨九合一選舉大敗後，被點名為該檢討的綠營側翼之一，而他的「本體」臉書粉專疑似因大量檢舉，慘遭臉書官方下架，為此也創設了「邪教教主史伊森」、「史書華醫師愛碎念」等分靈體。不過，他12日晚間發文透露，2個粉專都已被紅標，面臨隨時都可能會消失的窘境。

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▲史書華的「本體」粉專遭檢舉下架，另創設的2個「分靈體」如今也被紅標。（圖／翻攝自Facebook／史書華醫師愛碎念，下同）

根據史書華公布的截圖顯示，臉書官方向他發出警告，表示粉專涉及到違反臉書的社群守則，包括散播霸凌、騷擾、侵犯隱私權等，若再次違規可能導致粉絲專頁被永久撤下。對此，他也感嘆，這個就叫做被網軍針對攻擊，「追殺成這樣？藍白小粉紅粉們到底是多怕我？」

貼文曝光後，不少粉絲紛紛留言「臉書很差勁，都沒有針對惡意檢舉作複查」、「超莫名」、「我猜也許可能是被喊捐錢喊到整個惱掉」、「真的是沒完沒了，到底是有多怕你啦」、「到總統大選前估計會繼續追殺」，不過也有網友吐槽，「不是怕，是討厭」、「千夫所指依然自我感覺良好，這心理素質不由得不佩服」。