　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史書華13萬粉專剛下架　2「分靈體」也遭紅標！他嘆：到底是多怕我

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

▲盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

記者閔文昱／綜合報導

「盾牌牙醫」史書華經常在粉專評論時事，長久下來累積13萬人追蹤，粉絲黏著度、支持度極高，但近日因多次違反社群守則而遭移除。為此，他也創設多個分身粉專，但仍逃不過被檢舉命運，其中2個「分靈體」被列為「紅標」，讓他無奈直呼「追殺成這樣？藍白小粉紅粉們到底是多怕我？」

史書華在經過民進黨九合一選舉大敗後，被點名為該檢討的綠營側翼之一，而他的「本體」臉書粉專疑似因大量檢舉，慘遭臉書官方下架，為此也創設了「邪教教主史伊森」、「史書華醫師愛碎念」等分靈體。不過，他12日晚間發文透露，2個粉專都已被紅標，面臨隨時都可能會消失的窘境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲史書華的「本體」粉專遭檢舉下架，另創設的2個「分靈體」如今也被紅標。（圖／翻攝自Facebook／史書華醫師愛碎念）

▲史書華的「本體」粉專遭檢舉下架，另創設的2個「分靈體」如今也被紅標。（圖／翻攝自Facebook／史書華醫師愛碎念，下同）

根據史書華公布的截圖顯示，臉書官方向他發出警告，表示粉專涉及到違反臉書的社群守則，包括散播霸凌、騷擾、侵犯隱私權等，若再次違規可能導致粉絲專頁被永久撤下。對此，他也感嘆，這個就叫做被網軍針對攻擊，「追殺成這樣？藍白小粉紅粉們到底是多怕我？」

▲史書華的「本體」粉專遭檢舉下架，另創設的2個「分靈體」如今也被紅標。（圖／翻攝自Facebook／史書華醫師愛碎念）

貼文曝光後，不少粉絲紛紛留言「臉書很差勁，都沒有針對惡意檢舉作複查」、「超莫名」、「我猜也許可能是被喊捐錢喊到整個惱掉」、「真的是沒完沒了，到底是有多怕你啦」、「到總統大選前估計會繼續追殺」，不過也有網友吐槽，「不是怕，是討厭」、「千夫所指依然自我感覺良好，這心理素質不由得不佩服」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
消防員外出上班「自家失火」　妻兒4人全命喪火場
正妹看球一舉手「裡面沒穿」　2小時被瘋傳！本尊回17字
只用白開水刷牙！她「1原因」不敢用牙膏　醫驚呆
六都市長最新好感度出爐！　冠軍竟是他
快訊／中華隊戰績墊底！A組5隊大亂鬥
快訊／張育成獲選A組「最有價值球員」！
快訊／義大利、古巴攜手晉級　台灣下屆從資格賽打起
溫度崩落！　一圖看一周天氣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史書華13萬粉專剛下架　2「分靈體」也遭紅標！他嘆：到底是多怕我

正妹看球一舉手「裡面沒穿」　2小時被瘋傳！本尊回17字怒報警

快訊／「人間國寶」排灣族口鼻笛大師許坤仲辭世！享壽89歲

上班族「黏在椅子上」恐中風！醫提醒「這時間一到」：記得站起來

最美金龍現身！高雄宗教十大景點萬興宮「五路財神殿」搶先曝光　

一圖看一周天氣！溫度崩落「短暫轉冷再回暖」　下周末北東迎降雨

悍創Google評價洗到剩1顆星！　球迷氣瘋：搞死地主球隊

中華隊誰的表現「讓人超驚喜？」　球迷激讚2人：猛到不行

錯了2季！《黑暗榮耀》5角色名有冷門字　劇迷尷尬笑：只對2人

冷氣團夜襲！跳水式降溫「下探10度」　14縣市防11級強陣風

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

修杰楷噹賈靜雯記性差遭反擊！　張軒睿認愛…謝欣穎駁情變

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

老公出差忘帶「婚戒」　妻親自飛7小時交手上

史書華13萬粉專剛下架　2「分靈體」也遭紅標！他嘆：到底是多怕我

正妹看球一舉手「裡面沒穿」　2小時被瘋傳！本尊回17字怒報警

快訊／「人間國寶」排灣族口鼻笛大師許坤仲辭世！享壽89歲

上班族「黏在椅子上」恐中風！醫提醒「這時間一到」：記得站起來

最美金龍現身！高雄宗教十大景點萬興宮「五路財神殿」搶先曝光　

一圖看一周天氣！溫度崩落「短暫轉冷再回暖」　下周末北東迎降雨

悍創Google評價洗到剩1顆星！　球迷氣瘋：搞死地主球隊

中華隊誰的表現「讓人超驚喜？」　球迷激讚2人：猛到不行

錯了2季！《黑暗榮耀》5角色名有冷門字　劇迷尷尬笑：只對2人

冷氣團夜襲！跳水式降溫「下探10度」　14縣市防11級強陣風

244萬起！賓士「EQE SUV電動休旅」北美價格公布　共3動力可選

法網將至！梅總先畏懼蠻牛三分：紅土的他一定很可怕...

復出後約剩10場！鵜鶘仍期待「怪物狀元」率隊挺進季後賽

中華隊早被爆料晚接午！悍創總監曝「兩點原因」遭球迷灌爆：掉漆

亞洲電影大獎／林明禎「高衩開到大腿」辣露曲線！　梁朝偉奪影帝不敢相信

勇士壞消息！還是不回來　威金斯本季歸隊時間恐無期

鄭爽「最新錄音檔」曝光　出庭身形消瘦…粉絲喊話：妳要相信自己

史書華13萬粉專剛下架　2「分靈體」也遭紅標！他嘆：到底是多怕我

終於奪復出首勝！柯瑞狂操44分鐘看起來好累：我只是老了

正妹看球一舉手「裡面沒穿」　2小時被瘋傳！本尊回17字怒報警

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

中華隊1球員顏值無死角！鄉民認證PR值99

一夜暴跌10度！明迎冷氣團有望下雪

午後轉雨！11級強風要來了　最冷10℃↓時間曝

球迷氣瘋　悍創Google評價剩1顆星

妹子「下面超大包」！她嚇瘋：男友說我有GG

麻辣燙闆娘太正！客投訴竟喊：我目前單身

林襄為何人氣高？「1特色」被狂讚

中華隊誰的表現「讓人驚喜？」　球迷讚2人

正妹看球裡面沒穿瘋傳！本尊怒告

蛤蜊吐沙「滴1物」鮮度升2.8倍　他實測成功

鵝媽媽新莊公園孵蛋　生7顆全被搶

沒票進洲際！　他公開「1地點人潮炸了」超震撼

百年大旱恐重演　「全台一波明顯春雨」時間曝

中華隊2連勝　8大祭品文時間地點一次看

更多熱門

相關新聞

粉專消失了！史書華被檢舉到爆掉　臉書出手「恐永久撤下」

粉專消失了！史書華被檢舉到爆掉　臉書出手「恐永久撤下」

擁有13萬人追蹤的臉書粉絲團「盾牌牙醫」史書華經常在粉專評論時事，在經過民進黨九合一選舉大敗後，他亦被點名為該檢討的綠營側翼之一。盾牌牙醫史書華今（7）日在個人推特上突發文指出，臉書粉專因多次違反社群守則而遭移除，讓他氣得飆罵三字經。

史書華捐100萬援土耳其　要宅神、館長跟上

史書華捐100萬援土耳其　要宅神、館長跟上

評SARS封院「殺人」　史書華陳乃瑜不起訴

評SARS封院「殺人」　史書華陳乃瑜不起訴

史書華遭嗆垃圾喊告！牙醫系男大生：我有的是錢

史書華遭嗆垃圾喊告！牙醫系男大生：我有的是錢

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

關鍵字：

盾牌牙醫史書華

讀者迴響

熱門新聞

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

中華隊遭狙擊吞敗　無緣晉級下一輪

主審關切古巴先發投手　突然因傷退場

台美混血大物獲8年34億合約

中華隊前進東京夢碎　張育成哭了

應援太吵？古巴抗議　疑抹油被噓爆

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

台北街頭捕獲「南韓男神」她被帥翻：要昏倒

古巴投手抹油？褲子很髒「抹很兇」

感謝球迷力挺！張育成激動落淚

爛賽程遭球迷罵爆　悍創：概括承受

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面