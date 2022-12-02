高嘉瑜「抓側翼戰犯」史書華超怒！鄭弘儀反問一句點破關鍵

▲民進黨立委高嘉瑜認為，民進黨大敗的原因是「側翼網軍到處出征別人」。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

九合一選舉結束，民進黨立委高嘉瑜將綠營大敗結果歸咎於「側翼網軍在選前到處出征別人」。對此，「盾牌牙醫」史書華在政論節目上大吐苦水，直言被藍白紅網軍攻擊，而主持人鄭弘儀則反問「可是她有說你是側翼嗎？」史書華則回「我們被打成側翼。」

史書華日前在政論節目《鄭知道了》上表示，高嘉瑜將敗選原因歸咎於側翼網軍，但反觀高嘉瑜輔選陳時中不利，才應該被檢討；另外，他問過王世堅，對方說是針對王浩宇，因為王浩宇是民進黨黨員，「我們就是具名，又不民進黨黨員，妳去檢討我們做什麼？沒有一個選舉選輸了，去檢討選民的」。

▲牙醫史書華認為他不是側翼，而是支持者或金主。（圖／翻攝自Facebook／盾牌牙醫史書華）



「可是她有說你是側翼嗎？」面對鄭弘儀的詢問，史書華表示，他們被藍白紅的網軍打成側翼，但他最多就是有影響力的人，或是因為他捐了很多政治獻金給無黨籍或各黨籍的人，被開玩笑稱為「金主」。

史書華2日在臉書發文表示，他認為真名現身叫做支持者，側翼就是匿名幫手或是假帳號，網軍就是花錢操作的帳號，「我是台灣的支持者也是金主，但不是側翼，更不是網軍」，「敗選檢討側翼不如檢討內奸，高嘉瑜被家暴的時候我幫她說話譴責施暴者，算不算高嘉瑜側翼？」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完