盾牌牙醫史書華捐100萬援助土耳其　公開點名朱學恒、館長跟上

▲盾牌牙醫史書華。(圖/翻攝盾牌牙醫史書華)



記者鄒鎮宇/綜合報導

民進黨九合一大選大敗,「盾牌牙醫」史書華被檢討是側翼網軍,讓他深有感觸。面對近日發生的土耳其大地震,史書華8日晚間PO出捐款100萬元的明細表示,他被抹黑無所謂,只要可以燃燒生命換到無數條性命就好,並在文末標註「飆捍」館長陳之漢及宅神朱學恒一起響應。

史書華8日晚間發文表示,土耳其大地震死傷已超過上萬人, 預估傷亡人數可能是數倍,「現在是黃金48小時內,可以多救很多人命,後續的重建也非常艱難。921土耳其幫忙台灣,現在換我們了。」

因此,史書華查詢有在認真做事的單位後,立刻捐款100萬元打算拋磚引玉。他說,即使他繼續被說賣淘寶、側翼網軍、拜票、求官或想選舉等,他依然會繼續努力看病人、努力做電商,因為他做電商團購的主要目的就是做公益,「無所謂,我燃燒的生命,可以換到無數條的性命。我不是所有捐款都會貼出來,但這個拜託大家幫忙轉發,你們可以幫忙分享,也可以幫忙捐款。量力而為,盡力而為」。

史書華在文末標記「飆捍」館長陳之漢及宅神朱學恒說,「Taiwan can help. We can help. 一起喔」、「朱學恒的阿宅萬事通事務所 抖內那麼多 不跟嗎?」

▲▼史書華PO出捐100萬元的明細。(圖/翻攝盾牌牙醫史書華臉書)



網友看完紛紛留言,「下午捐款給台灣中心了,土耳其加油」、「史醫生的義行真令人感動及佩服!」「謝謝史醫師」、「我也是捐給這個單位」、「我也捐給台灣中心,教主永遠是我偶像」、「我昨天也捐台灣中心!土耳其加油」、「我也是捐這邊,祈禱土耳其人民一切都好」。

此外,許多粉專也在貼文下方大讚,「鬥魂白鬍子」說「帥到靠北」、「柯宇綸」說「強者我朋友,伊森好帥」、「黃瓊慧 桃園觀察日記」說「帥慘」、「陳乃瑜 美人瑜媽媽」說「史P有愛」。