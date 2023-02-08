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盾牌牙醫史書華捐100萬援助土耳其　公開點名朱學恒、館長跟上

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

▲盾牌牙醫史書華。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨九合一大選大敗，「盾牌牙醫」史書華被檢討是側翼網軍，讓他深有感觸。面對近日發生的土耳其大地震，史書華8日晚間PO出捐款100萬元的明細表示，他被抹黑無所謂，只要可以燃燒生命換到無數條性命就好，並在文末標註「飆捍」館長陳之漢及宅神朱學恒一起響應。

史書華8日晚間發文表示，土耳其大地震死傷已超過上萬人， 預估傷亡人數可能是數倍，「現在是黃金48小時內，可以多救很多人命，後續的重建也非常艱難。921土耳其幫忙台灣，現在換我們了。」

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因此，史書華查詢有在認真做事的單位後，立刻捐款100萬元打算拋磚引玉。他說，即使他繼續被說賣淘寶、側翼網軍、拜票、求官或想選舉等，他依然會繼續努力看病人、努力做電商，因為他做電商團購的主要目的就是做公益，「無所謂，我燃燒的生命，可以換到無數條的性命。我不是所有捐款都會貼出來，但這個拜託大家幫忙轉發，你們可以幫忙分享，也可以幫忙捐款。量力而為，盡力而為」。

史書華在文末標記「飆捍」館長陳之漢及宅神朱學恒說，「Taiwan can help. We can help. 一起喔」、「朱學恒的阿宅萬事通事務所 抖內那麼多 不跟嗎？」

▲▼盾牌牙醫史書華捐100萬援助土耳其　公開點名朱學恒、館長跟上。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華臉書）

▲▼史書華PO出捐100萬元的明細。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華臉書）

▲▼盾牌牙醫史書華捐100萬援助土耳其　公開點名朱學恒、館長跟上。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華臉書）

網友看完紛紛留言，「下午捐款給台灣中心了，土耳其加油」、「史醫生的義行真令人感動及佩服！」「謝謝史醫師」、「我也是捐給這個單位」、「我也捐給台灣中心，教主永遠是我偶像」、「我昨天也捐台灣中心！土耳其加油」、「我也是捐這邊，祈禱土耳其人民一切都好」。

此外，許多粉專也在貼文下方大讚，「鬥魂白鬍子」說「帥到靠北」、「柯宇綸」說「強者我朋友，伊森好帥」、「黃瓊慧 桃園觀察日記」說「帥慘」、「陳乃瑜 美人瑜媽媽」說「史P有愛」。

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