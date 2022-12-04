史書華遭嗆「垃圾」怒喊告！牙醫系男大生IG：懶得屌你我有的是錢

▲史書華不忍了，決定提告男大生。（圖／翻攝盾牌牙醫史書華）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨九合一大選大敗，「盾牌牙醫」史書華被檢討是側翼網軍，還因此與立委高嘉瑜在臉書上論戰，就有一名陽交大牙醫學系的男大生，在史書華的FB底下留言罵「情緒勒索、垃圾、牙醫之恥、噁心」，事後還在IG上喊「我有的是錢，陪你慢慢耗，要當訟棍我奉陪」，氣得史書華喊告「讓你好好上一課」。

「盾牌牙醫史書華」3日在臉書發文，一名陽明交通大學牙醫學系的男網友在他的貼文底下留言，「整天扯人後腿到處出征，現在被嘴就要情緒勒索，你這種垃圾真的可以下去了，牙醫之恥，看了就噁心」。事後，男大生還在IG限動PO文，「我對陌生人，甚至是我討厭的人抗性很高，而且老子才懶得屌他，我有的是錢，陪你慢慢耗，要當訟棍我陪你」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

史書華本來想說算了，還等著男大生來道歉，怎料對方不但不道歉，還指責他公審，「結果在IG噴我，噴完不道歉又嘴秋就算了，跑去哭說我公審追殺你？」「我放出來的都叫做『公開資訊』，就是你放給大家看的東西」、「我相信你爸爸很有錢，但不是你賺的」。

▲男大生嗆「我有的是錢，陪你慢慢耗」。（圖／翻攝自盾牌牙醫史書華FB）

史書華看到男大生的PO文，「決定認真讓你好好上一課，而且我很確定你以後也不會受教，既然如此我也不要讓病人被你荼毒了」、「正常管道入學又怎麼樣，你知道這樣做不好但是爽，這種心態你跟我說你以後可以對病人負責？我決定以後每個學期關心你的學習進度，啾咪」。

貼文一出，杜承哲醫師在底下留言力挺，「一個成年人，說自己罵垃圾話爽，人家公審你也是爽，你自己都說了錢很多要慢慢耗，那就是不道歉了，不告你豈不是瞧不起你？」其他網友則表示，「就說給社會教是最有用的」、「成年了，要為自己做的事負責」、「支持提告，讓專業的去審」、「這麼大了要為自己負責！拜託告好告滿，不要縱容爸寶巨嬰」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油 抗菌100%



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」 1瓶只要16元