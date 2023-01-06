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社會 社會焦點 保障人權

評邱淑媞SARS封院「殺人犯」　史書華陳乃瑜28人挨告...獲不起訴

▲▼邱淑媞。（資料照／記者嚴云岑攝）

▲前國健署長邱淑媞控告28名網友涉嫌妨害名譽。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者劉昌松／台北報導

前國健署長邱淑媞去年初，在個人臉書發長文，評論中央疫情指揮中心欠缺防疫邏輯，意外引起大批網友攻擊，當年SARS期間和平醫院封院決策害死醫護病患，更有人直指邱淑媞是「殺人兇手」，邱淑媞不滿提告。其中包括盾牌牙醫史書華、新北市議員陳乃瑜等28名被告經台北地檢署調查後，全都處分不起訴。

2021年1月間，新冠疫情在部立桃園醫院爆發院內感染危機，邱淑媞在臉書發文表示，「防疫，其實只是很簡單的邏輯而已。很遺憾的，指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯。」並對指揮中心提出4點「非常基本卻非常要命的邏輯錯誤」，最後還附註貼上2003年行政院衛生署的公文，回應稍早「很多人謾罵過去的封院」。

▲▼史書華留言批邱淑媞「專業是殺人嗎？」。（圖／翻攝邱淑媞臉書）

▲史書華留言批邱淑媞「專業是殺人嗎？」。（圖／翻攝邱淑媞臉書）

邱淑媞貼文很快爆紅，不少網友分享轉貼，也有很多網友批評當年SARS期間，台北市和平醫院封院決策錯誤，直指當年的台北市衛生局局長邱淑媞是「殺人兇手」，盾牌牙醫史書華也留言「你的專業 殺人嗎？」剛當選新北市議員的陳乃瑜當時也在自己臉書發文回應，並tag「逃過殺人罪的殺人犯？」

▲▼新北市議員陳乃瑜批邱淑媞在SARS期間封和平醫院。（圖／翻攝陳乃瑜臉書）

▲新北市議員陳乃瑜接到挨告的警方通知書後翻白眼。（圖／翻攝陳乃瑜臉書）

檢警接獲邱淑媞報案後，清查出史書華、陳乃瑜在內等28名網友身分，陸續通知傳喚他們到案，史、陳還因為又上臉書抱怨而挨告。而檢察官調查結果認為，在新冠疫情期間，民眾回憶起相類似的SARS記憶，當時被封管制進出的和平醫院內也的確有醫護病患死亡，為此提出相關評論，雖用詞使人感到不悅，仍受言論自由保障，因此處分這28人都不起訴。

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