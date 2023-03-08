獨／北市刑警辦案見酒店妹竟暈船　LINE告白被打臉還慘遭記過拔牌

▲松山警分局偵查隊日前發生辦案警員向女涉嫌人告白的離譜情事，分局接獲檢舉後火速將當事人調離現職。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

北市松山警分局偵查隊蕭姓警員，因偵辦詐欺案而通知約談中山區某酒店妹，該警見到酒店妹後驚為天人而「暈船」，事後多次透過LINE發訊息尬聊示好，酒店妹不堪其擾而向松山警分局督察組，檢舉該蕭姓警員涉搭訕及恐嚇而爆出爭議。



松山警分局調查後，初步認為警員偵辦案件，對當事人示好「逾越辦案紀律」屬實，松山警分局立www.ettoday.net/news/20230307/2454069.htm刻把偵查隊蕭姓警員記過調離現職。

林姓酒店妹2月23日當天向松山警分局檢舉，指控偵查隊蕭姓警員在事前偵辦詐欺案期間，認定她涉及參與詐團活動約談她到案，但事後蕭姓警員卻多次傳訊向她噓寒問暖，最後甚至傳LINE跟她告白「我喜歡你」，不過蕭員誠心告白卻未獲林女首肯。

松山警方調查則發現，蕭員原本偵辦一起詐欺案，發現林女涉擔任車手才會依法約談，但承辦警員與涉案人私下加LINE聊天甚至有傾訴情衷告白行為，卻有逾越辦案紀律爭議，分局當天接獲調查後依法展開調查。

林女則認為，她拒絕蕭男告白後，對方又LINE傳訊請她到分局製作筆錄，她不願配合前往，對方傳訊「妳不來我就拘提妳」，她認為蕭員情緒失控有恐嚇她的行為，23日當天向松山分局督察組檢舉。

督察組人員獲報後展開追查，證實蕭員LINE對話中無視對方是自己承辦案件涉嫌人身分，曾多次向林女示好告白、追求遭拒，認定他行為逾越警察辦案紀律屬實，但松山警方強調，約談涉案人時蕭員揚言拘提的說法，很明顯是辦案約談技巧，應無觸犯恐嚇罪問題，但因蕭員辦案紀律確有爭議，松山警分局火速在24日晚間將他記一小過處分，並拔除刑警牌調到警備隊，以維警紀。

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